343. dzień wojny. Czy Ukraina może liczyć na zachodnie myśliwce? To nie takie proste

Po decyzji o wysłaniu stosunkowo dużej liczby zachodnich czołgów do Ukrainy, co tak mocno Rosjan ruszyło, rozgorzała dyskusja o dostawie zachodnich samolotów bojowych. Ale do tego droga jeszcze niestety daleka.

Niestety wprowadzenie w rejon Bachmutu świeżych regularnych sił, które zastąpiły wyczerpaną i przetrzebioną Grupę Wagnera, pozwoliło Rosjanom kontynuować ofensywę. Na szczęście mimo silnego nacisku na północ i południe stąd ich zyski terytorialne są marginalne. Istnieje obawa, że jeśli przebiją się przez pola i pagórkowatą okolicę po bokach miasta, to zdołają zmusić obrońców do odwrotu pod groźbą odcięcia. Rosjanie nie lubią walk w terenie zurbanizowanym – to notabene bardzo trudna sztuka także dla profesjonalnych sił zbrojnych. W takich warunkach w miarę dobrze czuje się Grupa Wagnera, złożona z byłych żołnierzy, podoficerów i oficerów sił specjalnych. Jakoś sobie też radzi Specnaz GRU. Ale regularne wojska, nawet z teoretycznie elitarnych wojsk powietrzno-desantowych, raczej nie za dobrze czują się w miejskiej zabudowie. Szczególnie teraz, gdy zostały uzupełnione poborowymi po trzymiesięcznym przeszkoleniu, ich elitarność mocno się zatarła.