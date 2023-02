344. dzień wojny. Rosyjska ofensywa jakaś niemrawa. Kłopot też z oficerami

Poważne straty rosyjskie rodzą pewien problem, ale wystarczy zmobilizować kolejną porcję mięsa armatniego i problem się rozwiązuje. Jest tylko jeden poważny problem – skąd brać oficerów? Szkolenie oficera jest bowiem bardzo czasochłonne.

Zbliżająca się rosyjska ofensywa pewnie zacznie się inaczej, niż to było w czasie II wojny światowej, kiedy sowieckie natarcia przebiegały impulsami. Gdy taka ofensywa traciła impet i grzęzła, wojska okopywały się na nowych pozycjach, budowały solidne pozycje obronne, by zdobytego terenu nie stracić. Jednocześnie ściągano uzupełnienia dla wojsk z ośrodków szkoleniowych, nowy sprzęt z fabryk, a pociągami zwożono wielkie stosy amunicji gromadzone poza zasięgiem wrogiej artylerii. Na krótko przed planowaną ofensywą te góry amunicji przywożono w pobliże dział. I potem, w dzień „M”, najczęściej o świcie, wzdłuż długiego odcinka frontu mogły huknąć salwy artylerii, którą masowo wystrzeliwano w niewyobrażalny sposób. Chwalono się kolejnymi rekordami: 250 dział na kilometr frontu! To była koncentracja. Po półtoragodzinnym przygotowaniu, w czasie którego wywalano na nieprzyjaciela niekiedy 2 mln pocisków artyleryjskich (przy 4–5 tys. dział na 20 km frontu i szybkostrzelności pięciu strzałów na minutę po 90 min udawało się wyładować na nieprzyjaciela kilkadziesiąt pociągów amunicji), ruszała piechota z głośnym okrzykiem „urrraaa!”, a z nią sunęły czołgi i ciężkie działa pancerne strzelające do pojawiających się punktów oporu. To był moment tak głośny, wyraźny, tak charakterystyczny, że po tej niesamowitej nawale artyleryjskiej natrafiano we wrogich okopach niemal wyłącznie na zabitych, rannych lub błąkających się w obłędzie żołnierzy Wehrmachtu, którzy doznali ciężkiego szoku i w zasadzie nadawali się już tylko do zakładu psychiatrycznego. Niekończąca się ława nacierającej piechoty, fala za falą, masa czołgów, której ryk silników i chrzęst gąsienic zagłuszał nawet okrzyki „urrraaa!