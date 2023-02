348. dzień wojny. Rysuje się szansa na przełom. Na te pociski czeka Ukraina

Rosyjski system logistyczny ma słabe punkty, które można i trzeba wykorzystać, by go kompletnie sparaliżować. Co musi zrobić Ukraina, żeby zmniejszyć zdolności bojowe takiej masy wojsk przeciwnika?

Wydaje się, że w Ukrainie zarysowuje się możliwość pewnego przełomu, a to dzięki trzem ostatnim pakietom pomocy militarnej. Widać na tym polu znaczne przyspieszenie, Zachód bardzo poważnie potraktował rosyjskie przymiarki do nowej ofensywy. W krótkim czasie przygotował znaczne ilości uzbrojenia, choć przekazanie go, szkolenie i zorganizowanie minimalnej infrastruktury remontowo-logistycznej trochę potrwa – zanim broń faktycznie znajdzie się na froncie, minie kilka, kilkanaście tygodni. Część uzbrojenia jest dopiero w produkcji, głównie amunicji. Zachód zrozumiał, że to nie przelewki. Dziś Rosja, jutro Chiny, niestety fajnie na świecie już było.