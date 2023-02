355. dzień wojny. Cztery wąskie pasy natarcia. Rosjanie realizują plan minimum

Rosjanie rozwijają ofensywę na wschodzie z właściwą sobie finezją i polotem, co przekłada się na adekwatną do tego skuteczność. Zagrożeniem są wciąż ataki rakietowe prowadzone głównie z morza, bowiem ukraińska energetyka zaopatruje kraj w prąd z największym trudem.

Po serii rozpoznania walką wydaje się, że Rosjanie wybrali już główne kierunki natarcia i prowadzą je w czterech, dość wąskich pasach. Jeden to rejon Swiatowe–Kupiańsk, odnotowano tu natarcia w pasie o szerokości 30 km, w różnych punktach, ale obecnie wysiłek koncentruje się na kierunku Kupiańska, co zawęża odcinek intensywnych walk do 12–15 km. Drugi to rejon Kreminnej, po obu stronach Dońca. To nie więcej niż 15 km, w tym 10 km na północ od Dońca i 5 km na południe od rzeki. Trzeci pas rosyjskiego natarcia to rejon Bachmutu, tutaj walki rozciągnęły się na odcinku ok. 20 km. I wreszcie czwarty odnotowany kierunek to okolice Wołnowacha–Wuhłedar, w pasie o szerokości ok. 10 km. Ile więc mamy razem? Razem mamy natarcie prowadzone na odcinkach o szerokości 60 km w skali całego frontu mającego długość ok. 500 km. Rosjanie atakują więc intensywnie na ósmej części jego długości, a na pozostałych siedmiu ósmych pozostają w większości nieaktywni. Oczywiście prowadzą tam różne działania – ostrzał artyleryjski i rakietowy, czasem jakieś ataki nękające lub rozpoznanie, działania specjalne, zdarzy się też wymiana ognia między wojskami niepodejmującymi wzajemnego szturmu. Specyficznym kierunkiem jest Donieck, gdzie nacierają głównie separatyści, zapewne z inicjatywy władz lokalnych, ale nie mają priorytetu w otrzymywaniu zaopatrzenia i ostatnio ataki zdecydowanie straciły na intensywności.