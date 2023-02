360. dzień wojny. Tak snajperzy sił specjalnych polują na rosyjskich oficerów

Rosyjska ofensywa idzie nieudolnie i w zasadzie już można powiedzieć, że została odparta przez ukraińskie wojska. Do końca uporczywych szturmów jeszcze jednak daleko.

A w rosyjskiej armii: zmiany, zmiany... Wylecieli ze stołków wszyscy czterej dowódcy okręgów wojskowych. I tak w Centralnym Okręgu Wojskowym (OW) gen. płk. Aleksandra Lapina zastąpił były dowódca 8. Armii Południowego OW gen. płk Andriej Mordwiczew, o którym wcześniej się mówiło, że zginął pod Mariupolem. Co ciekawe, to kumpel Ramzana Kadyrowa, przeciwnika Jewgienija Prigożyna (tego od Grupy Wagnera). Biorąc pod uwagę, że Lapin był w listopadzie bardzo ostro przez Kadyrowa krytykowany, rysują się na Kremlu pewne „układy”. Prigożyn poszedł w dół, Kadyrow w górę.

We Wschodnim OW zmiana nastąpiła ciut wcześniej, bo pod koniec ubiegłego roku: gen. płk. Genadija Żidkę zastąpił pochodzący z Dagestanu gen. płk Rustam Muradow. I znów Kadyrow w tle. Dagestan i Czeczenia to muzułmańskie republiki mające sporo wspólnego.

W Zachodnim OW gen. płk. Siergieja Kuzowliewa zastąpił gen. por. Jewgienij Nikiforow, ścigany przez prokuraturę Ukrainy jako zbrodniarz wojenny, oskarżany o zestrzelenie samolotu transportowego Ił-76 pod Ługańskiem 14 czerwca 2014 r. Warto zauważyć, że to już czwarty dowódca w tym okręgu. Szukanie talentów trwa, ale jak to mówią, z próżnego i Salomon nie naleje. W Południowym OW gen. armii Aleksandra Dwornikowa zastąpił gen. płk Siergiej Kuzowliew (Zachodnim OW dowodził raptem miesiąc, od połowy grudnia do końca stycznia).

A zatem czterech rosyjskich generałów uznano za niegodnych dowodzenia okręgiem wojskowym, co w tym przypadku przekłada się na kontrolę określonego odcinka frontu. Za front północny (północna część obwodu ługańskiego) odpowiada dowództwo Zachodniego OW, za północną część frontu wschodniego (okolice Bachmutu) – dowództwo Centralnego OW, za południową część frontu wschodniego i wschodnią południowego (rejon Wuhłedaru) – dowództwo Wschodniego OW, a za zachodnią część frontu południowego (obwód zaporoski) – dowództwo Południowego OW.