386. dzień wojny. Z Rosjan schodzi para, powoli nadchodzi właściwy moment

Liczba i siła rosyjskich ataków maleją. Jak widać, już po hucznie zapowiadanej wielkiej ofensywie. Niestety, nie ma jeszcze powodów do radości: równocześnie rozpoczęła się po cichu kolejna fala mobilizacji, która pozwoli na kontynuację wojny. Rosjanie sami nie zrezygnują.

Nie ma co się łudzić. Zmobilizują nowych ludzi i rzucą ich znowu na front, pod ukraińskie pociski, na przemiał. I nikt się w Rosji nie zbuntuje, nie zaprotestuje, nikt się nie postawi władzy. Dadzą się wbić w mundur i wysłać na rzeź do Ukrainy, bo tak już niestety mają. Jedyne, co można zrobić, to wydrzeć im zajęte ziemie siłą. A to niestety łatwe nie będzie.

Słabną rosyjskie ataki

Liczba rosyjskich ataków wzdłuż całego frontu w Ukrainie według służby prasowej Sił Zbrojnych Ukrainy, o czym mówił płk Ołeksij Dmytraszkiwski, spadła z 90–100 do 20–30 dziennie. Są one też słabsze, przy bardziej anemicznym ogniu artylerii, wspiera je mniejsza liczba pojazdów pancernych. Według pułkownika Dmytraszkiwskiego, dowódca 155. Brygady Piechoty Morskiej Gwardii płk Michaił Gudkow został zdjęty ze stanowiska i odesłany do Rostowa nad Donem, gdzie czeka go postępowanie dyscyplinarne za odmowę wykonania rozkazu. Brygada ta została praktycznie rozbita w rejonie Wuhłedaru.

Słabną nie tylko ataki, ale też i ostrzał artyleryjski. To ostatnie jest jednak spowodowane raczej nie brakami ogólnymi, ale trudnościami samej logistyki z dowozem tejże amunicji oraz jej przechowywaniem w różnych doraźnie urządzonych magazynach. Mnożą się przypadki przywożenia zardzewiałej, do niczego się nienadającej amunicji artyleryjskiej i czołgowej, co pokazują rosyjscy żołnierze na różnych kontach na Telegramie. Zima nie była dla tej amunicji łaskawa.