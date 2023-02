357. dzień wojny. Wymowna scenka z Wuhłedaru. Jak Rosjanie wpadają na pola minowe

Ukraińcy chcą jak najsilniej wykrwawić przeciwnika, zanim ruszą do wiosennej ofensywy. Mimo deklaracji Zachodu, że będzie wysyłał wsparcie tak długo, jak trzeba, ukraińskie wojska muszą w tym roku zadać Rosji poważny cios.

Jak nieoficjalnie słychać, Amerykanie radzili Ukraińcom oddać Bachmut i skoncentrować się na przygotowaniach do wiosennej kontrofensywy. Bitwa o to miasto jest kosztowna dla obu stron. Wydaje się jednak, że Ukraina wie, co robi. W Bachmucie walczą najlepsze rosyjskie siły, w tym Grupa Wagnera i wojska powietrzno-desantowe. Ich wyniszczenie jest bardzo ważne. Chodzi o to, by Rosjanie nie mieli rezerw do przeciwdziałania. No i oczywiście trzeba stale osłabiać ich system logistyczny.

Ciekawa sprawa: czy przez kilka tygodni lepiej konsekwentnie niszczyć szlaki zaopatrzenia i magazyny amunicji w tej części teatru wojny, gdzie szykuje się kontrofensywę, czy też raczej nie zdradzać, gdzie planuje się atak? Wydaje się, że podejrzewając szturm, Rosjanie w typowy dla siebie sposób ściągną na miejsce więcej wojsk. Szybciej zużyją zapasy, które coraz trudniej będzie sprowadzić. Sam ruch wojsk przed uderzeniem trzeba ograniczyć, by unieruchomić wrogie siły na czas natarcia. Właśnie dlatego Ukraina potrzebuje dużej ilości amunicji.