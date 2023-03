Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania dwóch osób: prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenckiej komisarz ds. praw dziecka tego kraju Marii Lwowej-Belowej.

Z komunikatu MTK dowiadujemy się, że Władimir Putin jest oskarżony o „odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

Zbrodnie - czytamy dalej - miały zostać popełnione na okupowanym terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 r.

Zdaniem Trybunału istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, a także za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi i/lub za pośrednictwem innych osób.

Jest także odpowiedzialny za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z odpowiedzialnością zwierzchnika.

Sprawcy rosyjskich zbrodni zasługują na „nową Norymbergę”

O tym, co Międzynarodowy Trybunał Karny może zrobić rosyjskiemu przywódcy, Ewa Siedlecka pisała już w marcu ub. r. „Zbrodnie Rosji w Ukrainie mogą pozostać bezkarne. Putin także. Chyba że Rosja przegra wojnę i zmieni rząd” – donosiła wtedy nasza publicystka.

Podobnego zdania był prof. Jerzy Kranz, specjalista prawa międzynarodowego i UE, z którym Ewa Siedlecka rozmawiała na ten sam temat.

„Tu mamy taką sytuację, że ani Rosja, ani Ukraina, USA zresztą również, nie są stronami statutu MTK. Ale Ukraina dwa razy złożyła deklaracje uznające jego jurysdykcję: w sprawie Krymu (2014), Doniecka i Ługańska (2015). Ta druga deklaracja jest bezterminowa. MTK może badać wydarzenia, które miały miejsce na terytorium kraju, który uznał jego jurysdykcję – jak Ukraina. I prokurator uznał, że MTK ma jurysdykcję co do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na terenie Ukrainy. A więc może badać, co się zdarzyło i kto to zrobił.” – zwracał uwagę ekspert. I dodał: „Sprawcy rosyjskich zbrodni popełnionych w ciągu ostatnich kilkunastu lat, by wymienić tylko Czeczenię i Gruzję, a teraz Ukrainę, zasługują na »nową Norymbergę«”.

