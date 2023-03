„Wyjątkowe barbarzyństwo”. Szczyt UE o porwaniach ukraińskich dzieci przez Rosję

Polska wraz z Komisją Europejską zamierzają pomagać Ukrainie w sprawie dzieci uprowadzonych do Rosji. W tej chwili chodzi głównie o dokumentowanie, kto, kiedy i dokładnie dokąd został wywieziony.

Władze Ukrainy szacują, że do Rosji wywieziono co najmniej 16 tys. dzieci. Niedawny nakaz aresztowania prezydenta Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, który w zeszłym tygodniu wydał haski Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTK), nagłośnił sprawę uprowadzeń, uznając je za zbrodnię wojenną.

Niech zobaczą, co Rosja Putina robi dzieciom

„To wyjątkowe barbarzyństwo rosyjskie. Chcemy tę sprawę nagłośnić na międzynarodowym forum” – zapowiadał przed szczytem polski premier Mateusz Morawiecki. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, najpierw chodzi o dokumentowanie procederu, bo co najmniej części dzieci wywiezionych z okupowanych ukraińskich terenów prawdopodobnie zmieniane są nazwiska oraz dane metrykalne. „Teraz potrzebna jest m.in. dokumentacja fotograficzna, która nawet w dalszej przyszłości, przy obecnych technologiach cyfrowych, pozwalałaby na identyfikację uprowadzonych” – tłumaczy jeden z urzędników UE.

Utrzymaniu tej sprawy w centrum światowej uwagi ma służyć m.in. międzynarodowa konferencja planowana na kwiecień. „Niech także te kraje Globalnego Południa, które wolą trzymać się na dystans od Rosji i Ukrainy, zobaczą, czego również wobec dzieci dopuszcza się Putin” – tłumaczy jeden z unijnych dyplomatów.

„Rada Europejska stanowczo potępia przemoc na tle seksualnym i płciowym. Rosja musi natychmiast zapewnić bezpieczny powrót Ukraińców przymusowo przekazanych lub deportowanych do Rosji, w szczególności dzieci. W tym kontekście Rada Europejska przyjmuje do wiadomości wydane niedawno przez MTK nakazy aresztowania prezydenta Rosji i jego komisarza ds. praw dziecka za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji i przekazaniu ukraińskich dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji” – ogłoszono w Brukseli po ukraińskiej części szczytu. Jednak kancelaria premiera Viktora Orbána dziś podała, że na Węgrzech nie obowiązuje nakaz aresztowania Putina.

Białoruskie nawozy i rola Chin

Dzisiejszy szczyt UE rozpoczął się od dyskusji z sekretarzem generalnym ONZ Antonim Gutteresem. Jego współpracownicy sygnalizowali w tym tygodniu, że może on – w imię „światowego bezpieczeństwa żywnościowego” – naciskać na poluzowanie sankcji UE przeciw Białorusi, by ułatwić eksport białoruskich nawozów fosforowych, a zwłaszcza ich półproduktu – soli potasowej. Kwestia nawozów sprawia, że opracowany już w styczniu projekt nowych sankcji przeciw Białorusi jest wetowany przez Litwę (wspiera ją Polska).

Litwini pokazują w Brukseli szczegółowe dane, że nawozy białoruskie mogą być zastąpione produkcją z innych krajów. Dziś Gutteres ostatecznie odpuścił temat nawozów.

Z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który połączył się ze szczytem, ponaglał dziś Unię w sprawie dostaw broni. Unijni liderzy z 27 państw potwierdzili decyzję o dostawie miliona pocisków artyleryjskich (kaliber 155 mm) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Polska jest wśród krajów naciskających na rychłe dodanie 3,5 mld euro do Europejskiego Funduszu Pokoju, który częściowo refinansuje dostawy borni i amunicji do Ukrainy. W tej sprawie nie było jednak dziś na szczycie żadnych decyzji.

Podobnie nie było rozstrzygnięć w kwestii obniżenia cenowego pułapu na rosyjską ropę z 60 dol. do ok. 49 dol. za baryłkę, jak chciałaby m.in. Polska i kraje bałtyckie.



Unijni przywódcy nie wypracowali nowego wspólnego stanowiska w sprawie roli Chin w kwestii wojny. „To zależy od Zełenskiego, czy zaangażuje się w sprawę jakiejkolwiek propozycji Chin dotyczącej pokoju” – powiedział holenderski premier Marc Rutte. Kijów dąży – jak sygnalizuje ukraińska dyplomacja w Brukseli – do nawiązania bezpośredniego, choćby telefonicznego kontaktu między Xi a Zełenskim. Dlatego Unia publicznie wspiera te zabiegi.