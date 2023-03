394. dzień wojny. Pociski ze zubożonym uranem? Panie Łukaszenka, to skucha!

Niedługo już może zacząć się ukraińska ofensywa, ale do tego potrzeba więcej zachodniego uzbrojenia, które powoli do Ukrainy dociera. Rośnie histeria Rosjan i Białorusinów, którzy czują pismo nosem. Na fali pojawił się temat zubożonego uranu.

Blamaż rosyjskiej zimowej ofensywy jest coraz bardziej widoczny. Rosjanie potracili mnóstwo ludzi i sprzętu, a niewiele uzyskali. Pod Bachmutem przeszli kilkanaście kilometrów do miasta, ale w nim utknęli. Jakim cudem ten Bachmut się wciąż broni, tego nikt nie wie. Ale Rosjanie nadal nie są zdolni ani do opanowania miasta, ani do zamknięcia go w okrążeniu. Skończyły im się pomysły i siły.

Teraz przerzucili się na Awdijiwkę pod Donieckiem, może choć tam się uda. Ale się nie udaje. Skierowano tam 136. Umańsko-Berlińską Brygadę Zmechanizowaną Gwardii z 58. Armii Południowego Okręgu Wojskowego, która do tej pory krwawiła pod Wuhłedarem. Co ciekawe, nadal pozostała ona pod rozkazami Wschodniego Kierunku Operacyjnego, choć należy do Południowego OW. No bo przecież sukces musi być, a że zdobędą nic nie wartą Awdijiwkę, to nic.