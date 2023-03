397. dzień wojny. Zmierzch śmigłowców bojowych? Ukraina jakoś o nie Zachodu nie prosi

Kolejny dzień krwawej wojny, na frontach impas trwa. Rosjanie nie są w stanie kontynuować działań ofensywnych, a oczekiwana ukraińska kontrofensywa jeszcze nie ruszyła. A my dalej przyglądamy się doświadczeniom wojny w Ukrainie pod kątem polskich zbrojeń.

Rosjanie nie przestają wysyłać ludzi do bezsensownych szturmów, w których nie mają szans na przełamanie ukraińskiej obrony. Chodzi jednak o to, by cały czas trzymać wojska ukraińskie w ciągłej gotowości i napięciu oraz by zadawać obrońcom systematyczne straty.

Ewidentnie Rosjanie przeszli do działań na wyniszczenie. Będą zwozić na front nowy sprzęt z magazynów, choćby przestarzały, będą słać nowych rekrutów – do skutku. Już niektórzy przebąkują coś o negocjacjach, ale co można z Rosjanami negocjować? To tak, jakby ze złodziejem samochodów negocjować, że odda trzy skradzione samochody, ale dwa inne będzie mógł sobie zatrzymać. Przecież to bez sensu. Warunkiem podjęcia negocjacji jest całkowite wycofanie się rosyjskich wojsk z Ukrainy, z Krymem włącznie. Z kolei Rosjanie też nie mają zamiaru niczego negocjować, bowiem nadal wierzą, iż całkowite pokonanie Ukrainy jest w zasięgu ich ręki, choć liczą się z tym, że to może potrwać.