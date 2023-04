404. dzień wojny. Strategie, taktyki i cele. Kto tu ma szansę na zwycięstwo?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że istnieją różne strategie działań wojennych prowadzące do osiągnięcia postawionego sobie celu. Nie zawsze będzie to opanowanie terytorium całego kraju, można złamać inne państwo na wiele różnych sposobów.

Wiadomością dnia jest zamach na jednego z ważniejszych rosyjskich milblogerów Maksima Fomina, używającego pseudonimu Władlen Tatarski. Rosyjski propagandysta zginął w petersburskiej kawiarni należącej do Jewgienija Prigożyna , z którym był związany. Fomin, sam nacjonalista nawołujący do całkowitego unicestwienia narodu ukraińskiego, odebrał statuetkę w czasie spotkania ze swoimi sympatykami i ta statuetka pięć minut później rozerwała się tak, że szyby kawiarni wydmuchnęło daleko na ulicę. W związku z zamachem aresztowano 25-letnią Rosjankę, która mu ją wręczyła. Według rosyjskich źródeł poza zabitym Fominem 30 osób zostało rannych.

„Niczego nie obiecuj”

A na frontach dalej trwają ciężkie walki pod Bachmutem i Awdijiwką. Wciąż jakieś 20 proc. zabudowy miejskiej jest tam trzymana przez wojska ukraińskie, które są powolutku, kosztem dużych strat, spychane na zachód. Wiążą znaczne siły: Grupę Wagnera, wojska powietrzno-desantowe i inne jednostki. W rejonie na północ i południe od Bachmutu Rosjanie używają też pododdziałów pancernych, o czym świadczy niedawno wykonany film. Nakręcili go Rosjanie, a przedstawia on jadącą kolumnę czołgów T-80BW, filmowaną z trzeciego wozu w kolumnie. Niespodziewanie poprzedzający go pojazd wylatuje w powietrze trafiony przez pocisk przeciwpancerny Javelin. Potężna eksplozja, na wieżę czołgu, z którego kręcono film, spada niewielki kawałek rozerwanego wozu, który dowódca czołgu odruchowo podnosi i wyrzuca w pole.