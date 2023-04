423. dzień wojny. Tę kampanię Rosjanie przegrali. A teraz spójrzmy na Polskę oczami wroga

Jak pilnować infrastruktury krytycznej kraju? Trzeba określić priorytety, patrząc oczami potencjalnego wroga. Natomiast angażowanie służb w głupie, bezsensowne zadania przynosi więcej szkody niż pożytku.

Na frontach w zasadzie bez zmian, zatem można przejść od razu do innych wydarzeń. Nowa dostawa bezpilotowych aparatów latających Shahed-136 pozwoliła Rosjanom atakować infrastrukturę energetyczną Ukrainy przez kolejne trzy dni. 20 kwietnia odpalili 26 dronów kamikaze tego typu, a obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 21, kolejnego dnia odpalili 12 i zestrzelono osiem. Nie ma dokładnych danych z 19 kwietnia, należy przypuszczać, że skala była podobna.

Oczywiście pykanie po kilkanaście rakiet większych strat nie przyniesie, a te, które powstają, są na bieżąco naprawiane. Ostatniej nocy po raz pierwszy od trzech tygodni najeźdźcy zaatakowali obiekty w Kijowie, ale tu obrona przeciwlotnicza jest niezwykle silna. Uderzyli też w Odessie, Połtawie, Winnicy, Dnieprze, Zaporożu, Charkowie i Czernichowie.

Ukraina przetrwała trudny okres zimy

Obserwatorzy odnotowali natomiast, że od dłuższego czasu Rosjanie nie działali z użyciem pocisków skrzydlatych, nie mówiąc już o rakietach balistycznych. Zapasy zeszły przypuszczalnie do poziomu absolutnie nienaruszalnego, a produkcja w obliczu sankcji rozwija się bardzo powoli.

Ukraina przetrwała trudny zimowy okres, a ułatwiło jej to kilka ważnych czynników. Przede wszystkim Rosjanie nie byli w stanie przeprowadzić morderczej serii ataków z użyciem 300 i więcej pocisków jednocześnie. Ataki były znacznie słabsze, w dodatku prowadzone w pewnych odstępach czasu, który był najpewniej potrzebny logistyce na dowóz zaopatrzenia z magazynów na lotniska i do portu w Sewastopolu, bo tutaj nie ma warunków do przechowywania dużej liczby uzbrojenia.

Druga przyczyna to liczba dostępnych (czyli sprawnych) środków przenoszenia (samoloty, okręty). Jak się okazuje, Rosja nie mogła wystawić ich tak dużo. Najciekawsze jest to, że rakiet Kalibr nie odpalały np. okręty podwodne Floty Czarnomorskiej, a przynajmniej nie są znane takie przypadki. Podstawowymi nosicielami były nawodne jednostki, głównie fregaty i duże korwety nowszej budowy, a tu liczba wyrzutni jest ograniczona. Ten brak aktywności ośmiu okrętów podwodnych Floty Czarnomorskiej, które niby są dostosowane do odpalania rakiet Kalibr z wyrzutni torpedowych, jest bardzo zastanawiający. Są pogłoski, z korupcją w tle, że są dostosowane tylko „teoretycznie”, co całkiem być może.

Po trzecie, Ukrainie mocno się przydały zachodnie systemy przeciwlotnicze, które wzmocniły najpierw Kijów, a następnie Charków, Odessę i inne duże miasta. Inne systemy przeciwlotnicze wsparły wojska na głównych kierunkach ich działania.

Po czwarte, zima była stosunkowo łagodna. Obyło się bez dramatycznych tragedii po atakach na sieć energetyczną i grzewczą. W tym kontekście skuteczne okazały się też służby remontowo-awaryjne, które relatywnie szybko naprawiały szkody i przywracały dostawy prądu. Tutaj też pomógł Zachód, niektóre kraje dostarczyły Ukrainie transformatory i elementy podstacji elektrycznych.

Tak czy owak, tę kampanię Rosjanie przegrali, nie udało im się rzucić Ukrainy na kolana, zmusić jej do uległości i rozmów pokojowych. Zima się skończyła, a ukraińska ludność nadal ma wolę walki i wyszła z tych doświadczeń chyba silniejsza niż jesienią.

Dziwny zrzut znad Biełgorodu

W międzyczasie udało się ustalić nieco więcej na temat niedawnego zbombardowania Biełgorodu przez rosyjskie lotnictwo. Nie dość, że na miasto zrzucono przypadkowo bombę, która wybuchła, czyli poszła „na bojowo”, a nie w trybie awaryjnym, to jeszcze była to bomba kierowana FAB-500M-62, wyposażona w moduł UMPK, z zapalnikiem z dużą zwłoką (11 sekund). Zrzut był zatem prawidłowy, bomba miała rozłożyć skrzydełka i poszybować na odległość 50–70 km, przypuszczalnie do okolic Charkowa albo na inne pozycje ukraińskich wojsk. Skrzydełka się nie rozłożyły i bomba spadła jak kamień kawałek za miejscem zrzutu. Wbiła się dość głęboko pod ziemię i rąbnęła 11 sekund później. Uratowało to zapewne wielu ludzi, bo prawie nie było odłamków, w górę poszybowało tylko kilka ton ziemi i nieszczęsny samochód, który wylądował do góry kołami na dachu supermarketu.

Pamiętam bomby z układem hamującym, czyli takie, które po zrzucie na bardzo małej wysokości otwierały spadochron i szybko hamując, spadały na cel, podczas gdy niosący je samolot odlatywał na bezpieczną odległość. Gdyby spadochron się nie otworzył, bomba leciałaby równo z nim dzięki energii kinetycznej i zwalniała tylko nieznacznie wskutek oporu powietrza. Wybuch nastąpiłby niedaleko za samolotem.

Dlatego w bombie sowieckiej produkcji wprowadzono ciekawe zabezpieczenie: zapalnik był domyślnie ustawiony na 11-sekundową zwłokę. Gdyby spadochron się nie otworzył albo urwał, samolot miał czas odlecieć na bezpieczną odległość. Otwarcie spadochronu i gwałtowna utrata prędkości powodowała, że prosty mechanizm bezwładnościowy przełączał zapalnik z trybu „zwłoka 11 sekund” na „działanie natychmiastowe”. Lubiłem zrzucać te bomby, bo były piekielnie celne i skuteczne, czyniły spustoszenie na poligonie.

W module UMPK zastosowano najwyraźniej ten sam trik – jeśli skrzydła się nie rozłożą i bomba może spaść w pobliżu samolotu (gdyby zrzut następował z małej wysokości), to żeby uniknąć porażenia go, bomba jest na wejściu w trybie 11-sekundowej zwłoki. Najwyraźniej to się zdarzyło w Biełgorodzie: kamery zarejestrowały obłok pyłu, a po 11 sekundach nastąpił potężny wybuch.

Pytanie: dlaczego zrzut nastąpił znad Biełgorodu? Rosyjski system zapewne nie wylicza na bieżąco, czy bomba doleci do celu z danego miejsca, czy nie. Żeby mieć pewność dolotu, należy ją zrzucić w miejscu obliczonym przed startem. W nocy takim punktem orientacyjnym może być duże miasto z widocznymi z daleka światłami.

Wiele nam to mówi o pewności działania rosyjskich systemów nawigacyjnych na samolotach: przecież może to być punkt absolutnie wirtualny, wprowadzony do pamięci komputera nawigacyjnego. Dlaczego taki? Ano dlatego, że cały ten system raz działa, a raz nie.

Newralgiczna Wisła

Transport jest interesujący z kilku powodów. Przede wszystkim w razie wojny sparaliżowanie go blokuje dostawy dla wojsk i utrudnia im przemieszczanie się. Dlatego przeciwnik dąży do przerwania go na wybranych szlakach, a przynajmniej znacznego spowolnienia przewozów. W tym celu określa się, które linie kolejowe i drogi kołowe mogą mieć znaczenie dla działań bojowych. Szuka się też miejsc ewentualnego rozmieszczenia składnic, magazynów, garnizonów i poligonów.

Oczywiście kluczowe są miejsca, których zniszczenie zatrzyma ruch kolejowy czy drogowy. Czyli głównie mosty. A mosty nie są łatwym celem, mają silną konstrukcję i sporo zniosą. Żeby je zniszczyć, trzeba trafić bezpośrednio. Dlatego żeby zniszczyć mosty w okolicy Chersonia, trzeba było kilku trafień pociskami HIMARS. Rosjanie nigdy nie pokusili się o zrujnowanie mostów na Dnieprze – i dobrze, bo Ukraina miałaby wówczas ciężki, niemal nierozwiązywalny problem logistyczny. Szczęśliwie najeźdźcom zabrakło dość broni precyzyjnej.

W Polsce newralgiczne są mosty na Wiśle. Pomoc dla wojsk przewożono by przez nie ze składów i zakładów produkcyjnych położonych na zachód od rzeki dzielącej Polskę na pół. Dlatego rozsądny wrogi wywiad powinien tworzyć dobrą dokumentację mostów pod kątem ich wytrzymałości. Sama lokalizacja jest dobrze znana ze zdjęć satelitarnych czy nawet, po amatorsku, do znalezienia w Google Maps.

Co jeszcze może wywiad interesować? Urządzenia sterowania ruchem, których zniszczenie sparaliżuje ruch kolejowy. Co do ruchu drogowego – pozostają mosty i wiadukty, ewentualnie ważne skrzyżowania. W sieci kolejowej takich elementów wrażliwych jest więcej, poza systemem sterowania ruchem (nastawnie dysponujące i wykonawcze) ważne są tzw. głowice wyjazdowe, czyli rozjazdy na wjazdach do stacji.

Jeśli z jakichś powodów wywiad chce prześledzić ruch kolejowy, to najlepszą metodą jest analiza zdjęć satelitarnych: z własnych satelitów albo kupionych komercyjnie, dziś to nie problem. Można się też włamać do systemów kierowania ruchem, by pobrać kopie służbowych rozkładów jazdy (uwzględniających pociągi towarowe) i z elektronicznych systemów monitorowania ruchu pociągów. Nie na darmo nasze służby zlikwidowały niedawno siatkę szpiegów pracujących w jednej ze spółek kolejowych, mających pełen dostęp do takich danych. Ale włamać się można i bez szpiegów w organizacji.

Szpiegomania nie pomaga, a nawet szkodzi

Szpiegomanię co niektórzy pamiętają z lat 60. i 70., bo w latach 80. była już raczej w zaniku. Wówczas miało to może jakieś uzasadnienie, bo techniki rozpoznania satelitarnego dopiero się rozwijały, nie było internetu, a wykazy prowadzono ręcznie, w książkach na nastawniach i w budkach dróżnika. Należało zdobyć wiele takich dokumentów, by złożyć obraz całości, nie było teleinformatycznych systemów obejmujących cały kraj.

Dziś jest zupełnie inaczej. Każdy ma telefon z doskonałym aparatem, dostępem do sieci i GPS, są techniki geolokalizacji zdjęć. Cała tzw. infrastruktura krytyczna jest nie do upilnowania. Trzeba wybrać, co jest naprawdę ważne, i na tym się skupić. W przypadku transportu są to np. mosty.

Tymczasem w Polsce znów wybuchła szpiegowska panika. Mamy wielką grupę entuzjastów kolei, którzy systematycznie fotografują pociągi z ogólnodostępnych miejsc, choćby i z dworców. To dozwolone i nie szkodzi nikomu. Co obcemu wywiadowi da zdjęcie pociągu na szlaku? Nawet jeśli to eszelon wojskowy, to oznacza tylko tyle, że wojsko wyjechało na ćwiczenia, a za jakiś czas wróci do koszar. Że wojska ćwiczą, chyba nie jest żadną tajemnicą...

Coraz więcej jest natomiast przypadków, że policja, bez podstawy prawnej, ugania się za hobbystami sterczącymi z aparatami przy torach. Dochodzi do naprawdę kuriozalnych sytuacji: radiowóz przyjechał np. na miejsce, gdzie ok. 40 hobbystów czekało na przejazd historycznego składu.

To farsa. W tym samym czasie wyposażeni w telefony robotnicy torowi sterczą godzinami to tu, to tam. Mają nieograniczone możliwości monitorowania ruchu, co notabene żadną szczególnie cenną informacją nie jest.

Przez lata od ustania zakazów rodem z czasów głębokiej komuny wytworzyła się między hobbystami a służbą SOK swoista symbioza: hobbyści informowali o podejrzanych grupach sprejujących wagony, złodziejach, złomiarzach itp. W zamian byli tolerowani, pod warunkiem że nie łazili po torach i nie stwarzali niebezpieczeństwa.

Czego Polska najmniej potrzebuje w tych trudnych czasach, to podważania zaufania do służb, które bez pomocy społeczeństwa nie upilnują. Widać płyną tu niemądre polecenia z samej góry, i to bardziej nawet skierowane do policji niż SOK. Jakby ktoś celowo chciał się pozbawiać korpusu tych obserwatorów-ochotników.

Co ciekawe, w Ukrainie do dziś nie ma zakazu fotografowania kolei. Nie wolno fotografować transportów wojskowych na podstawie rozporządzenia podpiętego pod dekret o stanie wojennym. Stan wojenny znika i rozporządzenie traci moc z automatu. Ale kolej jak najbardziej można!