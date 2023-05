435. dzień wojny. Tajemniczy atak na Kreml. Obstawiamy najbardziej prawdopodobną teorię

Dziwaczny atak na Kreml, dokonany w nocy z 2 na 3 maja, Moskwa szybko przypisała Ukraińcom, ale istnieje wiele wątpliwości, kto naprawdę jest jego sprawcą. Dlaczego na kopułę wieży Pałacu Senackiego wspinają się w tym momencie jacyś ludzie?

W internecie pokazano film. Widać na nim wyraźnie wolno lecącego drona podobnego do używanych przez Ukrainę chińskich Mugin-5 Pro o rozpiętości ok. 5 m i długości kadłuba ok. 3,5 m. Ma on masę startową 90 kg, z czego 25 kg to przenoszony ładunek plus dodatkowo jeszcze zbiornik na 30 l paliwa. Tyle że taki aparat jest dostępny na chińskim portalu AlịExpress za dość umiarkowaną cenę ok. 9,5 tys. dol. Dlatego w ataku na Kreml wcale nie musiały brać udział bezpilotowce ukraińskie.

Na filmie widać powoli lecący aparat bezpilotowy, który mija flagę i rozbija się po drugiej stronie kopuły wieży (względem nagrywającej kamery), wywołując niewielki wybuch. W tym czasie na kopułę wspinało się dwóch ludzi. Jaki ma to związek z atakiem? Jest co najmniej dziwne. Chyba że mężczyźni mieli od razu ugasić możliwy pożar, ale pospieszyli się nieco, wychodząc na kopułę, zanim jeszcze bezpilotowiec w nią uderzył. Może to świadczyć o tym, że Rosjanie wiedzieli, że dron uderzy w wieżę Pałacu Senackiego na Kremlu.

Atak na Kreml. Gdzie urzęduje Putin?

Kreml położony jest w samym centrum Moskwy, nad rzeką Moskwą, na jej lewym, czyli wschodnim brzegu. Rzeka płynie z północnego zachodu na południowy wschód, ale wije się dość osobliwą żmijką, tworząc różne zakola. Przy takim właśnie zakolu w kształcie odwróconej litery „U”, po północnej stronie brzegu na niewielkich wzgórzach położony jest warowny kompleks pałacowo-sakralny, znany jako Kreml (po rosyjsku „twierdza, warownia”). Ma on mniej więcej kształt trójkąta, z podstawą biegnącą wzdłuż brzegu Moskwy, od której oddziela go nadbrzeżny Bulwar Kremlowski.