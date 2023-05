442. dzień wojny. Rosja zwozi na front 60-letnie czołgi. To ważny sygnał, nie ma się z czego śmiać

W Ukrainie pojawiły się rosyjskie czołgi rodziny T-55, a nawet ciut starsze T-54M. Czy Rosjanom faktycznie brakuje czołgów? Do pewnego stopnia na pewno, z drugiej strony stare T-55 mogą się niestety sprawdzić w obronie.

Wiadomością z wczoraj był ukraiński kontratak przeprowadzony pod Bachmutem przez 3. Brygadę Szturmową „Azow”. Brygada została sformowana w ramach Wojsk Lądowych Ukrainy (pierwotnie pułk „Azow” znajdował się w składzie Gwardii Narodowej Ukrainy) i służy do przełamywania obrony. Ma aż pięć batalionów manewrowych: dwa specjalne bataliony szturmowe, dwa bataliony zmechanizowane i batalion czołgów, a ponadto dywizjony artylerii polowej i jednostki wsparcia. Brygada powstała w listopadzie 2022 r. i ma m.in. holenderskie transportery opancerzone YPR-765 oraz zdobyczne, eksrosyjskie czołgi nowej generacji (w większości T-72B).

Kontratak i sukces Ukraińców

Przeciwnikiem 3. Brygady Szturmowej „Azow” nacierającej pod Biła Hora, nieco ponad 10 km na południowy zachód od Bachmutu, była 72. Brygada Zmechanizowana należąca do rosyjskiego 3. Korpusu Zmechanizowanego. Cały 3. Korpus powstał jako zlepek różnych ochotniczych jednostek latem 2022 r., a zatem walczące po obu stronach formacje powstały już w toku wojny. 72. Brygadę Zmechanizowaną stworzyli ochotnicy z okolic Orenburga, ale jej poziom wyszkolenia pozostawia zapewne sporo do życzenia.

We wczorajszym kontrataku, który, co warte podkreślenia, miał charakter lokalny, odepchnięto Rosjan na głębokość ponad 2 km w pasie o szerokości ok. 3 km. Nieznacznie poprawiło to sytuację, bo odsunęło perspektywę okrążenia i odcięcia miasta. Był to też impuls dla pokrzepienia serc ukraińskich żołnierzy, którzy bardzo się z tego sukcesu cieszyli, pokazując w internecie licznych jeńców, których przy okazji wzięli do niewoli.