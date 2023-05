Nieoficjalnie: Wołodymyr Zełenski spotka się z papieżem Franciszkiem

Jak donosi agencja ANSA, prezydent Ukrainy ma się w sobotę spotkać z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Ze względów bezpieczeństwa wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

Informację o sobotnim spotkaniu prezydenta Ukrainy z papieżem Franciszkiem potwierdził agencji ANSA ważny urzędnik watykański (zachowujący anonimowość). Włoski dziennik „La Repubblica” stwierdził, że jest to „o wiele więcej niż hipoteza”.

Byłoby to drugie spotkanie przywódców Watykanu i Ukrainy, ale pierwsze od rosyjskiej napaści na kraj Zełenskiego. W tym czasie ukraińscy dyplomaci kilkakrotnie zapraszali Franciszka do Kijowa, jednak ten zawsze odpowiadał, że odwiedzi Ukrainę, tylko jeśli w tym samym czasie uda mu się spotkać z Putinem w Moskwie. Jak dotąd strona rosyjska nie zgodziła się na jego przyjazd.

Włoskie media donoszą, że podczas spotkania Zełenski ponownie zaprosi Franciszka do Kijowa. Dwa tygodnie temu zrobił to premier Ukrainy Ołeh Szmyhal, którego Franciszek przyjął tuż przed odlotem do Węgier.

Franciszek nie umie wybrać strony wojny

Przypomnijmy: na początku marca papież Franciszek udzielił wywiadu mediom belgijskim. Powiedział w nim: „Jest to dla mnie bardzo bolesne i nie mogę wybrać, po której stronie mam być. Wojna sama w sobie jest złem”.

„Co do drugiego zgoda. Ale nie umieć wybrać strony, naprawdę?” – komentował wypowiedź Franciszka na łamach „Polityki” Mariusz Janicki. I dodał: „Jedno państwo brutalnie napadło drugie, zajęło terytorium, burzy całe miasta, zabija cywilów, w tym dzieci, te ostatnie masowo porywa do Rosji, miliony ludzi musiało uciekać z kraju, aby ratować życie, dochodzi do masowych zbrodni, gwałtów i innych okropności wojny wobec niewinnych osób. A Franciszek się waha, zastanawia, mówi coś o Kainie i Ablu, próbuje relatywizować. Co się dzieje z tym człowiekiem, naprawdę trudno dociec”.

Zełenski spotka się z Giorgią Meloni

W sobotę Wołodymyr Zełenski ma się też spotkać z premierką włoskiego rządu Giorgią Meloni i być może zostanie przyjęty w Kwirynale przez prezydenta Sergia Mattarellę. Meloni zaprosiła Zełenskiego do Rzymu podczas wizyty w Kijowie w lutym i ponownie 26 kwietnia w czasie rzymskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy (prezydent Ukrainy uczestniczył w niej zdalnie).

Następnie Zełenski uda się do Berlina, gdzie spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. W niedzielę z kolei ma odebrać nagrodę im. Karola Wielkiego za wkład w budowanie jedności europejskiej. Mowę wygłosi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

