Ropa rupiowa. Indie importują mnóstwo, Rosjanie nie wiedzą, co robić

Tylko w ciągu 10 miesięcy na korzystnych stawkach Delhi zaoszczędziło 3,6 mld dol. Indie zarobiły też na przerobie rosyjskiej ropy.

Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i wprowadzono sankcje, Indie ogarnęła gorączka zakupów rosyjskiej ropy naftowej. Rosja stała się więc najważniejszym dostawcą Indii, wszystko to z powodu bardzo atrakcyjnych cen i zgody Moskwy na rozliczenia w indyjskich rupiach. Według agencji Reuters tylko w ciągu 10 miesięcy na korzystnych stawkach Delhi zaoszczędziło 3,6 mld dol. Indie zarobiły też na przerobie rosyjskiej ropy, wysyłając paliwa pod własną banderą do Europy i USA. Nic dziwnego, że Indie to teraz dla Rosji drugi, po Chinach, naftowy rynek zbytu. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, w postaci olbrzymiej nadwyżki handlowej w rupiach, wartej ponad 40 mld dol., z którą Rosjanie nie bardzo wiedzą, co zrobić.

Delhi, tradycyjny sojusznik Moskwy, nie nałożyło żadnych sankcji i niezwykle wstrzemięźliwie ocenia napaść na Ukrainę. To się teraz liczy, ale Moskwa mocno naciska, żeby zmienić system rozliczeń. O dolarach, z oczywistych powodów, nie ma mowy, indyjskie banki boją się, że same padną ofiarą sankcji, Rosja miała zaproponować jako walutę rozliczeń chińskie juany, ale nie znalazło to uznania strony indyjskiej. Tak jak pomysł, aby wyrównywać rachunki w dirhamach, walucie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Moskwa w ramach presji miała wstrzymać dostawy broni do Indii warte 2 mld dol., ale indyjskie zamówienia okazały się zbyt lukratywne. Z powodu niechęci do rupii ucierpiał także… rynek diamentów. Rosja jest największym dostawcą diamentowego surowca, a Indie największym specjalistą od cięcia i szlifowania. Ponoć w końcu znaleziono sposób, pośredników w Belgii i ZEA. Podobnie może być z rynkiem ropy, z udziałem państw trzecich. Nałożone na Rosję sankcje są mocno dziurawe.