457. dzień wojny. Gdzie się podziały okręty podwodne Rosji? Polska ma tu ogromne braki

We współczesnych konfliktach zbrojnych okręty podwodne zachodnich państw najczęściej były wykorzystywane do ataków na cele lądowe z użyciem pocisków skrzydlatych. Osiem okrętów podwodnych Floty Czarnomorskiej teoretycznie też ma taką możliwość. Co zdziałały?

Temat wywołała decyzja ministra obrony narodowej, by wyposażyć Polskę wreszcie w okręty podwodne, które mogą się przydać, choć warto napisać, do czego konkretnie. Dlatego dobrze się przyjrzeć działaniom wojennym w Ukrainie, wszak Morze Czarne jest akwenem zamkniętym, podobnie jak Bałtyk. I też jest otoczone przez kraje NATO: od zachodu Rumunia i Bułgaria, od południa – Turcja. Na wschodzie jest neutralna Gruzja, która praktycznie nie ma znaczących sił morskich, a na północnym wschodzie dostęp do morza ma Rosja, dysponująca całkiem liczną flotą i lotnictwem morskim, dzięki czemu panuje nad wodą w strefie działań bojowych. Jak się jednak okazuje, nie jest w stanie użyć swojego potencjału w stopniu, w jakim by mogła. Polska ma jeden okręt podwodny O okrętach podwodnych wiemy niezwykle mało. Spójrzmy w notatkę internetową pewnej znanej polskiej stacji radiowej: „Sprawa polskiej Marynarki Wojennej była bagatelizowana przez kolejne rządy. Obecnie w naszej flocie jest jedna łódź podwodna, zwodowana w 1938 r. Program »Orka« – w założeniu – ma zmienić ten stan”. Notatkę poprawiono, a rozbawiła nas do łez. Autor sugeruje, że Polska ma jeden okręt podwodny o nazwie ORP „Orzeł”. Fakt, że niemal stuletni okręt miałby być w użyciu, nikogo nie zastanowił. Strach pomyśleć, co się będzie mówić przy okazji okrętów szkolnych. Jeszcze pojawi się informacja, że jednostka ORP „Wodnik” pilnie wymaga wymiany, bo brała udział w bitwie pod Oliwą w 1627 r.