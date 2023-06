Na ziemi, ale wstał. Joe Biden się potknął, prawica zareagowała jak pies na kość

Ron DeSantis, czołowy republikański kandydat do partyjnej nominacji do Białego Domu, powiedział, że upadek prezydenta symbolizuje „stan naszego kraju”, który pod kierownictwem Bidena też „potyka się i upada”.

Schodząc z mównicy w Akademii Sił Powietrznych w Colorado, prezydent Joe Biden potknął się i upadł. Nic mu się nie stało, wypadek skwitował z humorem, ale prawica zareagowała jak pies na kość. „Wall Street Journal” poświęcił incydentowi edytoriał, przypominając, że 80-letni prezydent nie pierwszy raz o mało nie nabił sobie w ten sposób guza. Ron DeSantis, czołowy republikański kandydat do partyjnej nominacji do Białego Domu, powiedział, że upadek prezydenta symbolizuje „stan naszego kraju”, który pod kierownictwem Bidena też „potyka się i upada”.

Wbrew tej retoryce Ameryka ma się całkiem nieźle, a Biden odniósł właśnie poważny sukces, finalizując po rozmowach z republikańskim przewodniczącym Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym dwupartyjne porozumienie o zawieszeniu na 1,5 roku sporu o limit zadłużenia państwa. Ugoda, odsuwająca groźbę niewypłacalności USA, uspokoiła rynki finansowe, a najnowszy raport o stworzeniu w maju większej liczby miejsc pracy, niż przewidywano, wzbudził nadzieję, że recesji prędko nie będzie. W wynegocjowanej z McCarthym ustawie prezydentowi udało się w dodatku ocalić większość wydatków na programy społeczne, niezbędnych dla powodzenia jego progresywnych reform.

Nie znaczy to, że wiek Bidena nie jest problemem w perspektywie przyszłorocznych wyborów. Według niedawnego sondażu „Washington Post” i telewizji ABC 62 proc. Amerykanów nie uważa, że prezydent cieszy się „wystarczającym zdrowiem, by skutecznie pełnić swój urząd”, a 63 proc. ma wątpliwości co do bystrości jego intelektu. Nieważne, że może to być w dużej mierze efekt propagandy telewizji Fox News, która od początku jego rządów portretuje go jako staruszka z demencją. W historii USA nie było jeszcze prezydenta w tak podeszłym wieku, w jakim Biden jest obecnie, a gdyby w 2024 r.