481. dzień wojny. Po Ukrainie Rosja ruszy na Polskę. Jak jej narzucić swój styl wojny?

Nie ma wątpliwości, że w przypadku przegranej Ukrainy Polska będzie następnym krajem do zaatakowania. A Putin zyskałby przeświadczenie, że w Ukrainie wygrał mimo potężnego zaangażowania całego NATO.

Czy jest zatem sens obawiać się NATO? W Ukrainę włożyli, co mieli – i co? Rosja i tak dopięła swojego. Oczywiście mowa o sytuacji, gdy Ukraina jednak nie daje rady w tej ciężkiej, wyniszczającej wojnie. I to niekoniecznie na frontach, może się bowiem zdarzyć, że to ludzie nie zniosą trudów przedłużającego się konfliktu. Nie zapominajmy, że człowiek w obliczu wyczerpania fizycznego, a przede wszystkim psychicznego, traci rozsądek na rzecz apatii: wszystko mi jedno, byle tylko się skończyło...

Na froncie trwają ciężkie walki na wyniszczenie. Na północnym odcinku, pod Swiatowem i Kreminną, Rosjanie prowadzili zwyczajowe ataki nękające – ponoszą ciężkie straty, ale chodzi też o to, by zadać straty przeciwnikowi i trzymać go w ciągłym napięciu. U Rosjan ludzi dość, można słać ich na śmierć hurtowo, nie zabraknie. A jeśli ktoś się ociąga, chłopaki z oddziałów zaporowych zagrzeją go do boju długimi seriami w plecy. 85. Brygada Zmechanizowana ługańskich separatystów przypuściła też tradycyjny atak na Biłohoriwkę. Wszystkie te uderzenia zostały odparte. Pod Bachmutem i Donieckiem trwają wzajemne przepychanki, obie strony wyprowadzają taktyczne ataki. Te z ukraińskiej strony są ukierunkowane na wiązanie rosyjskich sił, by nie przerzuciły wojsk na południowy odcinek frontu – tam rozgrywają się główne wydarzenia.

I na południu udało się wyrwać Rosjanom ok. 100 km kw. terenu. Potwierdzono zdobycie wsi Piatichatki, położonej na południe od zajętego już Łobkowego. Ukraińcy zaczynają też pomału oskrzydlać wieś Urożajne.