482. dzień wojny. Ładunki wybuchowe do czołgu i bum! Rosjanie nie mają lepszych pomysłów?

Z ostatnich doniesień wiemy o użyciu wypełnionych materiałami wybuchowymi czołgów T-55 i T-54, które wysyłano w kierunku ukraińskich linii jako bezzałogowe samobieżne improwizowane ładunki wybuchowe. Co ci Rosjanie znów wymyślili? Na pewno nie jest to broń ani oryginalna, ani wyrafinowana.

Ukraińskie wojska kontynuowały swoją ofensywę na południu, dokonując niewielkich postępów, dziś ogłoszono wyzwolenie łącznie 117 km kw. terenu, czyli o 17 więcej niż wczoraj, potwierdzono też zdobycie kolejnej wsi – Piatichatki w obwodzie zaporoskim, o której pisaliśmy wczoraj, ale dziś zostało to oficjalnie potwierdzone zdjęciami z geolokalizacją.

Powolne wgryzanie się w rosyjską obronę na południu jest nieco rozczarowujące, specjaliści, a zapewne i sami Ukraińcy, spodziewali się nieco większego tempa. Mamy jednak świadomość, że uderzenie nie jest jeszcze główne, to ma dopiero nastąpić. Blisko 10 z nowych brygad, wyszkolonych i wyposażonych na Zachodzie, jeszcze się w walkach nie pojawiło, walczą obecnie trzy z nich, może cztery.

Rosyjski opór na rozbudowanych liniach obronnych jest wyjątkowo uporczywy. Rosjanie walczą, jakby bronili własnej ojczyzny przed podstępnym wrogiem, choć jest przecież całkiem inaczej. To efekt odpowiedniej indoktrynacji, tresury i wywoływania negatywnych emocji. W 1918 r. morale Niemców załamało się, jesienna ofensywa aliantów zaczęła przynosić wreszcie efekty po ciężkich okopowych bojach, a w samych Niemczech doszło do strajków, rozruchów, wystąpień ludności, co ostatecznie zakończyło się zmuszeniem cesarza Wilhelma II do abdykacji 9 listopada 1918 r. A w 1945 r. dokładnie ci sami Niemcy zachowali się zupełnie inaczej, ku zaskoczeniu wielu polityków, wysoko postawionych wojskowych, ale też i zwykłych walczących z nimi żołnierzy. Niemcy stawiali opór do samego końca, a ludzie na tyłach, mimo ciężkich bombardowań miast, byli potulni i posłuszni władzy.