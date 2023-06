487. dzień wojny. Jak bunt Prigożyna wpłynie na rosyjską agresję w Ukrainie?

To, co zdarzyło się w Rosji, zapowiada okres wielkiej smuty. Nastąpi taki moment, kiedy nikt nie będzie dość silny, żeby sięgnąć po władzę. To zapowiada stagnację, którą Ukraina ma szansę wykorzystać.

Na frontach na razie niewiele się zmieniło, ale zwykle na efekty takich wydarzeń trzeba nieco poczekać. Pod Bachmutem ukraińskie wojska atakowały jak zwykle dość ograniczonymi siłami. Natarcie wyprowadziły w pięciu miejscach: pod wsiami Orichowo-Wasyliwka 11 km na północny zachód stąd, pod Bohdaniwką 5 km na północny zachód, pod Jahidnem, które przylega do Bachmutu od północy, pod Kliszczijiwką 7 km na południowy zachód i pod Kurdiumiwką, osiedlem miejskim 13 km na południe. Według ukraińskiego ministerstwa obrony wszędzie osiągnięto jakiś postęp, nieznacznie odrzucając Rosjan na wschód. Dalej na północ (pod Kreminną) i południe (pod Donieckiem) atakowały bez skutku obie strony, sytuacja nie uległa tu zmianie – jeśli nie liczyć zdobycia pojedynczej rosyjskiej pozycji pod wsią Krasnohoriwka na północ od Awdijiwki, która była w rękach separatystów od 2014 r. To nie pierwszy raz, latem Ukraińcy na krótko przesunęli się w Marjince o kilkaset metrów w głąb terenów utraconych w 2014, ale od tamtej pory Rosjanie odzyskali swoje pozycje. Na najważniejszym kierunku kontratakowali Rosjanie – podobno zostali odparci. Ukraińskie wojska nie straciły zdobytych pozycji. Ale też ani w zachodniej części obwodu donieckiego, ani w obwodzie zaporoskim nie odnotowały postępów. Ewidentnie wydarzenia w Rosji nie miały na razie żadnego przełożenia na działania rosyjskich wojsk. Ukraińcy kontynuują ataki na bazy zaopatrzenia na południu. Wczoraj znów doszło do wybuchów w Berdiańsku. Teraz te działania mają sens o tyle, że niewykluczone, iż nastąpi pewne zachwianie dostaw – o czym dalej.