Rosja uważa NATO za swojego największego wroga. Przedstawia je, notabene całkiem fałszywie, jako najpoważniejsze zagrożenie dla własnej egzystencji. Dlaczego nie dostrzega faktu, że Sojusz nie zagraża absolutnie nikomu poza ewentualnym agresorem?

Na frontach nie doszło do większych zmian od wczoraj, choć nadal bacznie obserwujemy działania na odcinku północnym, który robi się coraz bardziej niebezpieczny. Z opublikowanych nagrań wynika, że Rosjanie mogli dokonać niewielkich postępów, niemal wkraczając do miejscowości Kotliariwka, w której jednak nadal bronią się wojska ukraińskie. Do walk doszło także w okolicach miejscowości Nowoseliwskie oraz Karmazyniwka, lecz bez wyraźnego rozstrzygnięcia. Z kolei miejscowość Torśkie, położoną nad rzeką Żerebiec, udało się obronić i siły rosyjskie pozostają poza jej granicą. Do walk miało dojść także na niewielkich wzgórzach nieopodal wsi Newskie, gdzie Rosjanie mieli zająć pozycje na wzniesieniach. Oczywiście źródła rosyjskie nie poparły tych twierdzeń żadnymi dowodami.