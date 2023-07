509. dzień wojny. Tu zaczynają się schody. Jak NATO chce bronić swojej wschodniej rubieży

Most Krymski znów oberwał, więc ponownie ucierpi logistyka Rosjan na południu Ukrainy. To bardzo dobra wiadomość. Ale wróćmy do ustaleń szczytu NATO w Wilnie dotyczących planów operacji obronnej na wschodniej rubieży. Pomijając zadziwiający fakt, że do tej porty takie plany nie istniały, bardzo jesteśmy ciekawi, jak Sojusz zamierza je realizować. Kołdra jest króciutka.