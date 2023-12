668. dzień wojny. Czarny dzień rosyjskiego lotnictwa. Nowoczesne bombowce padły pod Chersoniem

Su-34 to w miarę nowy rosyjski samolot bombowy

Su-34 to w miarę nowy samolot bombowy, wprowadzony do uzbrojenia w 2008 r. Wyprodukowano 147 maszyn tego typu. W Ukrainie potwierdzono stratę 21, nie licząc ostatnich trzech. Dla Rosji to dotkliwy cios.