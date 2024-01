685. dzień wojny. Prawdziwego Bonda nigdy nie widać. Sabotaż i dywersja po ukraińsku

Od początku wojny ukraińskie siły specjalne podległe wywiadowi GUR prowadzą różne akcje sabotażowe i dywersyjne na terenie Rosji. Wydaje się, że w ostatnim okresie te działania się nasilają. Co one dają?

Po ostatnich niezwykle intensywnych atakach z powietrza Ukraina apeluje o dostawy nowych rakiet przeciwlotniczych. Wiadomo, że przydałyby się też kolejne systemy przeciwlotnicze, ale to zużycie pocisków przy tej intensywności ataków jest zatrważająco duże. Wszystko wskazuje na to, że poziom ich produkcji w państwach zachodnich jest niewystarczający w stosunku do potrzeb, jakie generuje obecna wojna z Rosją – i jakie generowałaby dla dowolnego państwa NATO poddawanego podobnym atakom. Dodatkowo wobec coraz częstszych ataków rosyjskiego lotnictwa Ukraina musi wzmocnić także obronę przeciwlotniczą wojsk, nie tylko ważnych obiektów na terenie kraju. Zgodnie ze słowami prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w ciągu ostatnich kilku dni Rosja odpaliła na Ukrainę blisko 500 pocisków skrzydlatych (a także kilkadziesiąt pocisków balistycznych), spośród których ukraińska obrona zestrzeliła ok. 70 proc.

Ukraina co prawda produkuje coraz więcej amunicji w kraju, ale produkcja kierowanych rakiet przeciwlotniczych to dla niej zbyt skomplikowana sprawa. I choć z produkcją silników rakietowych na stały materiał pędny Ukraina może sobie poradzić, bo ma już na tym polu pewne doświadczenie, to kwestia sterowania ciągiem tych silników to oddzielna sprawa. No i oczywiście pozostaje kwestia produkcji całych układów elektronicznych tych rakiet, a zwłaszcza głowic radarowego samonaprowadzania wraz z ich komputerami, układów sterowania wraz z autopilotem rakiety, precyzyjnymi żyroskopami, selsynowymi silniczkami elektrycznymi o bardzo krótkim czasie reakcji i innymi mechanizmami wykonawczymi sterów.