712. dzień wojny. Jak wywalczyć przewagę w powietrzu? Rosja ma więcej samolotów. Ale nie to się liczy

Przewaga powietrzna to stan, gdy nasze lotnictwo może swobodnie działać, ponosząc straty na akceptowalnym poziomie. Jeśli jedna ze stron taką przewagę zyska, może atakować wroga na ziemi do woli i kompletnie go sparaliżować.

Prezydent Zełenski ogłosił, że zamierza dokonać zmian w kierownictwie wojskowym, ale i we własnym rządzie. Jeśli chodzi o siły zbrojne, ma to niewielki sens, bo od nowego dowódcy trzeba by oczekiwać jakiejś nowej strategii, a może i usunąć z armii tych, którzy się nie sprawdzają. To drugie da się zrobić, ale jaką strategię można wprowadzić? Gdyby dysponować większymi siłami, można by próbować w taki czy inny sposób, ale mając wojska w obronie, ledwo trzymając front – co robić? Skąd wziąć siły do działań zaczepnych? Całą uwagę trzeba skupić na tym, by nie stracić terenu. Budować fortyfikacje, trzymać rezerwy taktyczne i logistykę w ryzach, żeby nigdzie niczego nie zabrakło.

Gen. Załużny znalazł sposób i będzie chciał go realizować. Ponieważ opiera się on m.in. na uzyskaniu powietrznej przewagi przynajmniej w skali lokalnej, musi czekać na dostawę F-16, co może nastąpić już w każdej chwili.

W czasie wizyty w Robotyne Zełenski spotkał się z dowódcami, by dyskutować o możliwości wzmacniania obrony przeciwlotniczej wojsk na południu i wschodzie. Była mowa o potrzebie dostosowania większej liczby systemów przeciwlotniczych do strzelania zachodnimi rakietami i zwiększeniu ilości systemów zakłóceń elektronicznych.

Starocie sprawdzają się na froncie

3 lutego ukraińskie wojska przeprowadziły udany atak pociskiem GMLRS z wyrzutni HIMARS na obiekt w Łysyczańsku. Zginęło 27 oficerów wyższych stopniem, w tym płk Aleksiej Poteleszczenko, minister do sytuacji nadzwyczajnych tzw.