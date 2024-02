720. dzień wojny. Rosjanie coraz silniejsi z powietrza. Czegoś im jednak wciąż brakuje

Sytuacja Ukrainy jest coraz gorsza. Odkąd załamał się łańcuch dostaw amunicji i sprzętu z Zachodu, brakuje też rakiet przeciwlotniczych. Rosyjskie lotnictwo poczyna sobie coraz śmielej, choć na szczęście jego skuteczność nadal nie jest wysoka.

Rosyjski propagandysta Aleksandr Sładkow, syn oficera Armii Radzieckiej, twierdzi, że rosyjska produkcja zbrojeniowa jest znacznie wyższa od oficjalnych danych krążących po zachodnich źródłach. Oczywiście nie ma zamiaru podawać dokładnych liczb, ale faktem jest, że zachodnie oceny mogą być błędne. Mówią one np. o tym, że jedyny zakład w Rosji produkujący czołgi od podstaw, czyli słynny Uralwagonzawod z Niżnego Tagiła, wypuścił w 2023 r. jedynie 90 czołgów T-90, w większości w zmodernizowanej wersji T-90M. W tym czasie na froncie pojawiło się jednak dużo więcej wozów bojowych tego typu. Z drugiej strony nie jest wykluczone, że dosłano tam po prostu pojazdy po remontach. Portal Oryxspioenkop, dokumentujący straty obu stron fotograficznie i filmowo, doliczył się zniszczenia 38 T-90A, ośmiu eksportowych T-90S i 62 T-90M, czyli łącznie 108 czołgów tego typu, niezbyt w wojskach rosyjskich rozpowszechnionego. Przypuszczalnie Rosjanie stracili ich 150, ale warto zwrócić uwagę, że w pierwszej połowie 2023 r. nie były one jeszcze używane w Ukrainie na większą skalę. Dużo więcej pojawiło się ich w ostatnim okresie, pytanie, czy zabrano je z magazynów, czy pochodzą z nowej produkcji. Zapewne jedno i drugie. Czołg jak kot ma dziewięć żyć i ci, którzy się zajmują tematem, bardzo często mają problem z odróżnieniem, czy dany wóz bojowy to głęboko zmodernizowany pojazd po kapitalnym remoncie, czy produkt przemysłu „od zera”. W XXI w. wojska rosyjskie otrzymały tych pierwszych dużo więcej niż sprzętu zbudowanego od podstaw. Na przykład wszystkie T-72B3M to czołgi przebudowane ze starszych T-72B, ale zakres prac na nich był tak wielki, że często pisze się o nich jak o nowych pojazdach.