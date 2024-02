723. dzień wojny. O co naprawdę chodzi z bronią jądrową w kosmosie? Putin ograł Zachód

Jeśli na rozkaz Putina umieszczono satelitę z ładunkiem jądrowym w kosmosie, żeby sobie przelatywał to nad Europą, a to nad USA, Zachód powinien zareagować. Tylko jak?

Rosja dokonała dość ciekawej prowokacji – wiele wskazuje na to, że umieściła ładunek jądrowy w kosmosie. Mało kto zdaje sobie sprawę, co to oznacza.