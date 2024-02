Czy Trump robi tylko kampanię wyborczą, a Putin blefuje

Niektóre fakty świadczą o niejakim „polskim” kompleksie Rosji. Dlatego jeśli dojdzie do agresji Rosji wobec Zachodu, atak na Polskę jest nie tylko czymś naturalnym z czysto wojskowego punktu widzenia, ale i motywowany resentymentami.

Donald Trump powiedział: „Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał, czy jak nie zapłacą, a zostaną zaatakowani przez Rosję, to ich obronię. Odpowiedziałem mu: nie zapłacicie swoich zaległości, to nie będę was bronił. W rzeczywistości zachęcałbym ich [Rosję], żeby zrobili z wami, co zechcą. Musicie zapłacić swoje rachunki. (...) Jeśli nie – najpierw Ameryka”.

Władimir Putin z kolei oświadczył: „[Rosja zaatakuje Polskę] tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Nie interesuje nas inwazja na Polskę, Łotwę czy gdziekolwiek indziej. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie mamy w tym żadnego interesu”.

Niektórzy komentatorzy uspokajają, że Trump uskutecznia tylko kampanię wyborczą i nalega na zwiększenie wydatków zbrojeniowych w NATO, bo tego oczekuje od niego amerykański wyborca. Pan Duda, który chyba rozumie coraz mniej, opowiada, że „nas” to nie dotyczy, gdyż płacimy regularnie i w wysokości wymaganej przez Sojusz, i dodaje (rzecz dotyczy zapowiedzi Trumpa, że zakończy wojnę rosyjsko-ukraińską w ciągu 24 godzin, jeśli wygra wybory): „Z własnego doświadczenia jako prezydenta Polski mogę powiedzieć, że to, co obiecał mi wcześniej Trump, zostało zrealizowane. Dlatego mogę powiedzieć, że Trump dotrzymuje słowa, a jeśli coś powie, to traktuje to poważnie”.

Wprawdzie doświadczenie p. Dudy jest bezcenne, ale pojawia się pytanie: a co gdy Rosja zostanie tak bardzo zachęcona przez p. Trumpa, że uderzy na jakiś kraj należący do NATO? Czy Polska ma w takiej sytuacji ogłosić, że nas to nie dotyczy, i odmówić udziału w odpieraniu agresji? Już jest dorabiana ideologia do tej sytuacji – p. Grzesiak z KUL przekonywał w TV Republika, że NATO bez USA i Polski nie ma żadnej wartości. Niekiedy słowa p. Putina są obracane w żart – oto rosyjski dyktator sam ma określić, kiedy Polska zaatakuje Rosję (koncept pewnego dziennikarza).

Wszelako propaganda rosyjska od jakichś dwóch lat powtarza informacje o udziale dobrze wyszkolonych najemników polskich w wojnie w Ukrainie, oczywiście przeciwko wojskom rosyjskim. A sam Putin stwierdził: „... przed II wojną światową Polska współpracowała z Hitlerem. (...) I choć nie ustąpiła żądaniom Hitlera, to jednak razem z Hitlerem brała udział w rozbiorze Czechosłowacji, gdy Polacy nie oddali Niemcom korytarza gdańskiego i posunęli się za daleko, popychając Hitlera do rozpoczęcia II wojny światowej poprzez atak na nich”. Podobnie sprowokowana Rosja może nie mieć wyboru, co sprawi, że zaatakuje Polskę, chociaż nie ma „w tym żadnego interesu”. Mus to mus.

Najpierw Ameryka

Warto zanalizować oświadczenia p. Trumpa i p. Putina w szerszym kontekście historycznym. Gdy pierwszy powiada: „Najpierw Ameryka”, najwyraźniej nawiązuje do doktryny wyrażonej słowami „Ameryka dla Amerykanów”. Jej twórcą był James Monroe, piąty prezydent USA, sprawujący urząd w latach 1817–25 – stąd rzeczona koncepcja nosi nazwę doktryny Monroego (została sformułowana w orędziu wygłoszonym 2 grudnia 1823 r.). Głosi ona, że Stany mają stać z dala od reszty świata, zajmować się własnymi sprawami, a więc przede wszystkim polityką wewnętrzną, a zagraniczną tylko w kontekście bezpieczeństwa państwa.

Okoliczności geograficzne i ówczesny światowy układ polityczny sugerowały, że ewentualne konflikty międzynarodowe, ważne z punktu widzenia interesów USA, będą rozgrywać się tylko na kontynencie amerykańskim, a nie poza nim, a to miało uzasadniać swoisty izolacjonizm wobec „reszty świata”. Udział USA w I wojnie światowej był odstępstwem od doktryny Monroego, ale prezydent Thomas Woodrow Wilson zdecydował, że jego kraj nie wejdzie do Ligi Narodów, chociaż Stany były inicjatorem powstania tej organizacji.

Absencja w Lidze Narodów była właśnie motywowana hasłem „Ameryka dla Amerykanów”. USA zerwały z izolacjonizmem po II wojnie światowej w związku z powstaniem dwóch przeciwstawnych obozów politycznych, a państwo to stało się jednym z gwarantów ładu politycznego, czego dowodzi jego rola w NATO.

Trump wyrażał sympatię dla doktryny Monroego już w czasie swej prezydentury w latach 2017–21 i wraca do tej postawy w obecnej kampanii wyborczej. Wprawdzie jego oświadczenia w tej materii mogą być interpretowane w różny sposób, np. jako żądanie większego zaangażowania sojuszników w koszty funkcjonowania NATO, ale warto brać pod uwagę, że nie chodzi tylko o słowa, ale i o wierność określonej doktrynie, skądinąd bliskiej Amerykanom.

Oczywiście Trump jeszcze nie wygrał wyborów ani nawet nie został kandydatem Partii Republikańskiej, ale jego ewentualny sukces wyborczy może mieć bardzo poważne konsekwencje, np. w postaci zdecydowanej reorientacji polityki amerykańskiej w kierunku dalekowschodnim, co w naturalny sposób osłabi zainteresowanie USA sprawami europejskimi.

Rosja okrążona ze wszystkich stron

Traktat Północnoatlantycki został podpisany w 1949 r., a jego deklarowanym celem była obrona przed ewentualnym atakiem militarnym ZSRR. Wiele razy, np. w okresie tzw. pierestrojki Gorbaczowa, wydawało się, że możliwe jest pokojowe współistnienie ZSRR z tzw. Zachodem, ale Federacja Rosyjska pod rządami Putina stała się państwem nieukrywającym swych roszczeń terytorialnych i politycznych wobec sąsiadów. Plan minimum zakłada rewindykację stanu rzeczy sprzed 1997 r., tj. rozszerzenia NATO o nowe państwa, w tym Polskę. Oznaczałoby to dominację Rosji w regionie środkowoeuropejskim.

Wojna rosyjsko-ukraińska jest krokiem w tym właśnie kierunku, niezależnie od tego, że istotną rolę w konflikcie odgrywa urażona ambicja wielkorosyjska, że Mała Rosja (czyli Ukraina) „ośmieliła się” nie tylko wybić na niepodległość, ale i aspirować do Zachodu. W tym miejscu warto nawiązać do historii Rosji. Ograniczam się do okresu po 1800 r. Pojawiły się wtedy dwa ruchy, słowianofilski i okcydentalistyczny. Słowianofile kontynuowali ideę świętej Rusi (koncept powstał w XVI w.). Uważali, że narody słowiańskie mogą żyć w pokoju oraz że przywództwo rosyjskie jest w stanie to zagwarantować. Równocześnie słowianofilstwo radykalnie występowało przeciw przeszczepianiu kultury zachodniej na teren Rosji. Okcydentaliści, zwani zapadnikami, byli zwolennikami zbliżenia Rosji do Zachodu i wprowadzenia w tym kraju zasad demokracji liberalnej. Idee słowianofilskie zwyciężyły, a polemika z okcydentalizmem sprawiła, że te pierwsze nabrały zdecydowanie nacjonalistycznego charakteru. Nazwy „słowianofilski” i „okcydentalistyczny” nie są już używane, ale warto pamiętać, że ambicje wielkoruskie, w oczywisty sposób sterujące obecną polityką Putina, mają długą tradycję w Rosji.

Aleksander Zinowiew, wybitny logik, dysydent w czasach radzieckich, napisał w jednej ze swoich prac politycznych, że Ibańsk (tak, niezbyt elegancko, nazywał ZSRR) jest okrążony przez Zachód ze wszystkich stron, także od wschodu. Miało to znaczyć m.in., że Rosja radziecka jest podejrzliwa wobec wszystkiego, co dzieje się poza jej granicami. Podobnie uważał Aleksander Sołżenicyn, obaj z Zinowiewem zostali „wyproszeni” z ZSRR. Nie dziwi, że wrócili do Rosji po upadku imperium, które krytykowali, ale to, że głosili, jak niegdyś Dostojewski, coś podobnego do idei świętej Rusi, jest wprawdzie zaskakujące, ale tłumaczy solidarność wielu intelektualistów rosyjskich z nacjonalizmem i ich poparcie dla wojen, nawet agresywnych, w obronie świętej Rusi.

Polska w politycznej układance

Osłabienie NATO przez mniejsze lub większe amerykańskie désintéressement w tym układzie znakomicie koresponduje z wyżej zarysowaną koncepcją polityczną, gdyż zwiększa militarne szanse tego państwa w ewentualnym starciu z Zachodem. Nadto ułatwia realizację doktryny o ograniczonej suwerenności państw sąsiadujących z Rosją, głoszonej przez Breżniewa i użytej dla usprawiedliwienia inwazji na Czechosłowację w 1968 r.

W samej rzeczy, gdy Putin powiada, że Ukraina nie jest suwerennym państwem i jej ewentualne przystąpienie do NATO stanowi zagrożenie dla Rosji, w gruncie rzeczy powtarza założenia i cele doktryny Breżniewa. Ogólniej mówiąc, Zapad (Zachód) jest wedle Putina i jego ideologów wielkim zagrożeniem dla Rosji.

Jak wygląda pozycja Polski w tej układance politycznej? Odpowiedź jest prosta: Polska stanowi niejako uosobienie i symbol Zachodu zagrażającego świętej Rusi. Wprawdzie Putin, by powtórzyć, twierdzi: „Nie interesuje nas inwazja na Polskę, Łotwę czy gdziekolwiek indziej”, ale to raczej nie jest tak, że wszystkie te kierunki są równoważne z punktu widzenia Rosji. Oczywiście, jeśli Federacja Rosyjska zdecyduje się na wojnę z NATO, jej początek może być uzależniony od konkretnej sytuacji. Jeśli zdarzy się to po już zakończonej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, inwazja w celu ochrony ludności rosyjskiej w Łotwie może być poręczniejszym pretekstem od rewanżu za udział polskich najemników w obronie Kijowa. Dzisiejsze środki prowadzenia wojny umożliwiają atak na dowolny punkt na kuli ziemskiej. Być może dowództwo rosyjskie zdecyduje się uderzyć w Norwegię, a nie Finlandię, Szwecję, a nie Estonię, a nawet przeprowadzić uderzenie nuklearne na Alaskę. Notabene wprawdzie bardzo przesadzono w niektórych komentarzach, że Putin wydał specjalny dekret unieważniający sprzedaż Alaski na rzecz USA w 1876 r., ale niewykluczone, że Rosja upomni się o zwrot z uwagi na to, że transakcja była niesprawiedliwa.

W rosyjskiej strefie wpływów

Stosunki między Polską a Rosją stały się bardzo napięte w XVII w. w związku z tzw. dymitriadami, zdobyciem Moskwy przez hetmana Żółkiewskiego, aspiracjami Władysława IV do carskiego tronu i decyzjami kozackiej Rady Perejesławskiej oddającymi Ukrainę pod opiekę Rosji. Wraz ze stopniowym upadkiem Rzeczpospolitej Obojga Narodów Rosja szybko dostrzegła możliwość zdominowania państwa polsko-litewskiego, co zakończyło się rozbiorami Polski.

Królestwo Polskie (Kongresowe) było uważane przez carat za integralną część Rosji, autonomiczną tylko pod pewnymi względami. Wyraził to Aleksander I słowami: „Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica” (Kura nie ptak, Polska nie zagranica). Po powstaniu listopadowym nastąpiła silniejsza integracja Kongresówki z resztą imperium, a pogląd Rosji na tzw. sprawę polską dosadnie wyraził Aleksander II w 1855 r., mówiąc „Żadnych marzeń panowie” do grupy Polaków oczekujących od niego jakiejś deklaracji w kierunku liberalizmu, i dodał: „Pomyślność Polski zależy od zupełnego zlania się jej z innymi narodami mojego cesarstwa”.

Chociaż nazwa „Królestwo Polskie” formalnie obowiązywała do końca I wojny światowej, w latach 1870. pojawiło się określenie Kraj Nadwiślański, początkowo nieformalne, a potem używane także w dokumentach oficjalnych – było to nawiązanie do pomysłu Katarzyny II, aby w ogóle wyrugować nazwę „Polska” z dyskursu politycznego. Po rewolucji w 1917 r. biali generałowie byli gotowi przyjąć pomoc Piłsudskiego w walce z bolszewikami, ale godzili się na państwo polskie tylko w granicach Kongresówki i pod protektoratem Rosji.

Lenin wprawdzie deklarował prawo narodów do samostanowienia, ale faktycznie dążył do zdominowania Europy (lub jej części), czego świadectwem była wojna z Polską w 1920. W ogólności ZSRR nie zrezygnował z odbudowania, a nawet poszerzenia rosyjskiej strefy wpływów i zrealizował ten plan w ramach porządku po II wojnie światowej. Polska znalazła się w radzieckiej strefie wpływów i pozostawała w niej do 1989 r.

Gdy Sikorski pytał Stalina

Tak to wyglądało w największym skrócie. Niektóre fakty świadczą o niejakim „polskim” kompleksie Rosji. 4 listopada jest obchodzony w Rosji jako Dzień Jedności Narodowej, upamiętniający opuszczenie Kremla przez wojska Żółkiewskiego. To jedno z najważniejszych rosyjskich świąt państwowych. Gdy Sikorski pytał Stalina, co się stało z polskimi jeńcami wojennymi (jak się potem okazało: zabitymi w Katyniu i innych podobnych miejscach), usłyszał w odpowiedzi, że może uciekli do Japonii.

Skąd to miejsce? Otóż propaganda i praktyka radziecka często łączyła Polskę i Japonię, a to z tego powodu, że Rosja przegrała tylko dwie wojny w XX w., mianowicie z Japonią w 1905 r. i Polską w 1920. W czasie procesów stalinowskich dość częstym oskarżeniem było wskazywanie na szpiegostwo na rzecz Polski i Japonii. Najprawdopodobniej trafiało to do przekonania przeciętnego obywatela radzieckiego.

Ponoć Stalin nie zgodził się, o co prosili polscy komuniści, na utworzenie Polskiej Republiki Radzieckiej wchodzącej w skład ZSRR, bo nie chciał mieć w swoim państwie buntowniczych Polaków. Te okoliczności wskazują na raczej niechętny stosunek Rosjan do Polski, często wręcz symboliczny. Nie mam zamiaru twierdzić, że powyższa diagnoza dotyczy wszystkich Rosjan, bo nie jest tak np. w wypadku współczesnych „okcydentalistów”, ale oni są w zdecydowanej mniejszości.

Natomiast obecne władze Federacji Rosyjskiej są zdecydowanie antypolskie, a postawa ta jest zakorzeniona nie tylko w aktualnym światowym czy nawet tylko europejskim porządku politycznym, w którym Polska jest traktowana przez Rosję jako najważniejszy element wschodniej flanki NATO i dlatego uważana za wroga. Z wyżej wyłuszczonych powodów, jeśli w ogóle dojdzie do agresji Rosji wobec Zachodu, atak na Polskę jest nie tylko czymś naturalnym z czysto wojskowego punktu widzenia, ale i motywowany rosyjskimi resentymentami.

Trójkąt (Bez)Myśli Politycznej

To, że Rosja uważa Polskę za fundament wschodniej flanki NATO, nie stanowi żadnego powodu do samozadowolenia – tak się złożyło z ogólnie znanych powodów geopolitycznych. Tak czy inaczej, nie mamy szans przeciwstawić się Rosji w pojedynkę. Z tego punktu widzenia bajania, np. p. Dudy, że musimy mieć silną armię, aby samemu obronić się przed agresją, są niedorzecznością.

Jedyna szansa NATO polega na wspólnym, zintegrowanym działaniu. Jeśli Stany pozostaną przy obecnym stosunku do NATO, będzie to poważny czynnik odstraszający Rosję od agresji, tak jak to było przez ostatnie 75 lat, natomiast jeśli zwycięży nowa wersja doktryny „Ameryka dla Amerykanów”, sytuacja stanie się ekstremalnie trudna. Wiele będzie zależało od determinacji Europy w stworzeniu wystarczającego potencjału obronnego.

Tak czy inaczej, wszelkie godzenie w NATO z Ameryką lub bez niej jest czymś niepojętym z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Oto przykład totalnej bezrozumności. Jak wiadomo, p. Biden zaprosił p. Dudę i p. Tuska do złożenia wspólnej wizyty w Białym Domu. Skomentował to p. (Jakub) Maciejewski, prawicowy dziennikarz. Wystąpił w TV Republika w asystencji p. Stankowskiego i red. Piotra Semki (PiSemki) przy akompaniamencie dość prostackich żartów o ambasadorze p. Brzezińskim. Wedle p. Kubusia M. p. Duda ma reprezentować w Waszyngtonie Trójkąt Weimarski, a p. Tusk Niemcy. Cóż, p. Maciejewski, p. Semka i p. Stankowski tworzą Republikański Trójkąt Bermudzki (Bez)Myśli Politycznej. Nie trzeba ich siać, bo niestety sami rosną.