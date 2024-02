732. dzień wojny. Dziewięć rzeczy, które zaskoczyły analityków na całym świecie, w tym nas

Wojna w Ukrainie właśnie wkroczyła w trzeci rok. To zadziwiające, ale już z samym tym faktem wiążą się co najmniej trzy zaskakujące okoliczności: to, że Ukraina nadal się broni, że w XXI w. można toczyć wojnę pozycyjną i że Rosja może ponosić tak wielkie straty, a nie rezygnuje.

Rocznica wojny minęła, jak gdyby nigdy nic. Na frontach bez zmian, nadal trwają w większości walki pozycyjne. Wczoraj, czyli 24 lutego, Rosjanie wtargnęli grupą bojowych wozów piechoty BMP-3 na skraj wsi Robotyne, położonej we włamaniu pod Orichowem, a ich piechota wysypała się z pojazdów i zajęła szybko kilka domów, w tym większy, choć zburzony, budynek poczty. Jednak zanim bojowe wozy piechoty zdołały odjechać, nadleciały ukraińskie drony FPV i niemal od razu zniszczyły dwa pojazdy. Potem drony i artyleria zaatakowały same budynki, zmuszając Rosjan do ukrycia się w piwnicach. Niestety dla nich, nie mieli stamtąd odpowiedniego pola ostrzału, co wykorzystała ukraińska piechota. Walcząc, utorowała sobie drogę do zajętej przez Rosjan części wsi i wrzucanymi do piwnic granatami „zlikwidowała” pozostałych we wsi Rosjan. Wszystkie utracone pozycje zostały na powrót przejęte.