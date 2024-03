Igrzyska w Paryżu jednak bez Rosjan? Mogą sami je zbojkotować

Rosyjscy sportowcy zostali właśnie wykluczeni z ceremonii otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu, choć w samych zawodach będą mogli wziąć udział. Może się jednak okazać, że Rosjanie sami zrezygnują z walki o medale, bo wybiorą bój o uwagę świata.

To będą czwarte z rzędu igrzyska bez Rosji. Nawet jeśli rosyjscy sportowcy pojawią się w Paryżu, decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego formalnie nie będą tam reprezentować swojego kraju. Podobnie jak dwa lata temu w Pekinie, trzy lata temu w Tokio i sześć lat temu w Pjongjczangu. Wówczas było to pokłosie skandalu dopingowego.

Dziurawe wykluczenie za doping

Kultywując radzieckie tradycje na organizowanych u siebie igrzyskach w Soczi w 2014 r. Rosjanie systemowo podawali doping swoim sportowcom. Wszystko było na tyle wcześnie i dokładnie zaplanowane, że już na etapie budowy laboratorium do badań antydopingowych zadbano o to, by umieścić w nim ukryte pomieszczenie, gdzie podmieniano pobrane od rosyjskich zawodników próbki. Szczegóły tego procederu można obejrzeć w oscarowym dokumencie „Ikar”.

Decyzją Międzynarodowej Agencji Antydopingowej (WADA) Rosja została objęta zakazem startu w międzynarodowych zawodach. Ale MKOl nie chciał, by odpowiedzialność zbiorową ponosili wszyscy sportowcy. Pozwolił im więc wystąpić na kolejnych igrzyskach, tyle że nie jako reprezentantom ich kraju. Skończyło się na tym, że zamiast Rosji mieliśmy Rosyjski Komitet Olimpijski i Olimpijskich Sportowców z Rosji. Farsa, z której Rosjanie śmiali sportowemu światu w twarz. Cóż z tego, że olimpijczycy nie mogli startować pod własną flagą, skoro mieli uniformy albo założone na ramiona opaski w jej barwach?

Kara nie była dożywotnia i w Paryżu Rosja miała wrócić na olimpijskie salony. Ale w międzyczasie zaatakowała Ukrainę.

Paryż dla Rosjan, ale z obostrzeniami

Na rosyjską agresję MKOl zareagował błyskawicznie. Zarekomendował międzynarodowym federacjom sportowym, by odwołały zaplanowane w Rosji i Białorusi imprezy, a także nie dopuszczały sportowców z obu krajów do rywalizacji. A jeśli już z jakichś powodów muszą to robić – by nie pozwalały im afiszować się z flagami narodowymi czy hymnem. Na tych zasadach grają m.in. rosyjscy i białoruscy tenisiści.

MKOl od początku zastrzegał, że rekomendacje – które i tak były tylko drogowskazem, a nie nakazem – nie dotyczą igrzysk w Paryżu. Przewodniczący komitetu Thomas Bach zwlekał z ogłoszeniem wytycznych wobec igrzysk, przekonując że sportowcy nie powinni ponosić kary za działania polityków. W Europie i w USA narastały obawy, że MKOl znów – jak po skandalu dopingowym – wykona tylko pozorowane kroki.

Przeciwne występowi Rosji kraje próbowały naciskać na MKOl, głośno rozważając bojkot igrzysk. Taki scenariusz był jednak tylko częścią dyplomatycznej gry, a nie faktycznie branym pod uwagę scenariuszem. Nawet Ukraina – poszukująca sojuszników na każdym możliwym froncie walki z Rosją – co rusz łagodziła swoje stanowisko wobec startu własnych zawodników na zawodach z udziałem Rosjan.

Ostatecznie MKOl ogłosił, że sportowcy z rosyjskim i białoruskim paszportem mogą rywalizować w Paryżu, ale tylko jeśli spełniają kryteria „neutralności”. Najwyraźniej nauczony doświadczeniem poprzednich rosyjskich zagrywek, może też po trosze odczuwający presję Zachodu, MKOl ustalił kryteria znacznie ostrzejsze niż wcześniej. Obejmują one zakaz jakiejkolwiek ekspozycji barw narodowych, brak związku z klubami wojskowymi i weryfikację, czy dani sportowcy nie wyrażali poparcia dla wojny.

Tym manewrem udało się poirytować obie strony sporu. Przeciwników startu Rosjan – dopuszczeniem takiej możliwości. Rosjan – obostrzeniami ich ewentualnego udziału.

Sport zaangażowany do propagandy

Władimir Putin już pod koniec 2023 r. zapowiadał, że „trzeba się przyjrzeć sztucznym zasadom występu rosyjskich sportowców, które mają pokazać światu, że rosyjski sport umiera”. Wtórowali mu szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego czy przedstawiciele Dumy. Mówili o dyskryminacji i hipokryzji. I choć pozowanie na ofiarę nie jest niczym nowym, w tym wypadku ma konkretne uzasadnienie.

Sport od zawsze był dla Rosjan platformą do pokazywania siły państwa – i światu, i swoim obywatelom. To dlatego naigrywali się z poprzednich restrykcji wokół ich olimpijskich startów. Dlatego medaliści ostatnich igrzysk w Pekinie zostali zaangażowani w prowojenne wiece władzy. Ale przygotowane dla paryskiego startu Rosjan reguły w zasadzie odbierają możliwość jego propagandowego wykorzystania.

Do startu w igrzyskach trzeba się zakwalifikować, osiągając konkretne wyniki sportowe. Gros rosyjskich sportowców nie miało jak tego zrobić, bo przez ostatnie dwa lata większość federacji nie dopuszczała ich do startu. Olimpijską przepustką dysponuje dziś garstka rosyjskich zawodników. Może wywalczyliby medal czy dwa. A może żadnego.

Bojkot lepszy niż start?

Zajmująca się prognozą olimpijskich wyników firma Nielsen Gracenote (szacująca, że Polska zdobędzie 11 medali), nie podejmuje się typowania rezultatów zawodników znad Wołgi. W dodatku byliby narażeni na gwizdy ze strony publiczności czy demonstracyjne zachowania rywali. Kompromitacja wizerunkowa i sportowa wisi w powietrzu. Ale można jej uniknąć. I odtrąbić przy tym dyplomatyczny sukces.

Brak Rosjan – a w ślad za nimi zapewne i Białorusinów – na Zachodzie zapewne zostałby przyjęty z radością. W końcu Ukraina, Polska, Wielka Brytania czy USA starają się o to od dwóch lat. Gorzej z anturażem tej absencji. Ewentualny bojkot igrzyska Rosjanie rozważają nie w kategoriach kary czy porażki, ale honorowego wyjścia z sytuacji. Oto bowiem w sprzeciwie wobec dyskryminujących przepisów, decydują się dbać o dobre imię kraju oraz jego reprezentantów i nie brać udziału w igrzyskach.

Co więcej, można się spodziewać, że na użytek propagandy zewnętrznej, Rosjanie podparliby się w komunikacji hipokryzją MKOl i Zachodu wobec Izraela. No bo skoro rosyjscy sportowcy mają cierpieć za zaangażowanie kraju w „specjalną operacją wojskową” (czytaj wojnę), to dlaczego izraelscy sportowcy nie płacą tej samej ceny działania swoich w strefie Gazy w odpowiedzi na terrorystyczny atak Hamasu. Poza krajami arabskimi to Rosja jest jednym z największych orędowników nałożenia na Izrael sportowych sankcji.

Rosja jak ZSRR

Rezygnacja ze startu w Paryżu, nie byłaby pierwszym olimpijskim walkowerem ze strony Moskwy. W 1984 r. Sowieci nie wysłali swoich zawodników do Los Angeles, nakłaniając do tego samego w prawie cały ówczesny blok wschodni (wyłamały się tylko Rumunia i Jugosławia). Oficjalna narracja głosiła, że USA nie zagwarantują sportowcom bezpieczeństwa, a rzekoma antyradziecka histeria stanowi realne zagrożenie dla udających się tam zawodników. To nic, że parę miesięcy wcześniej usłużne komunistom media zapowiadały, że w Los Angeles więcej będzie funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa niż samych sportowców.

Powszechnie przyjęto, że za tymi nieszczególnej jakości pretekstami, kryje się zwykła zemsta, za bojkot przez Amerykanów i ich sojuszników igrzysk w Moskwie w 1980 r. (chodziło o inwazję ZSRR na Afganistan). To założenie logiczne, ale czy nie mniej logiczne – z punktu widzenia partii – byłoby wysłać reprezentację do USA i zdobyć worek medali na imperialistycznej ziemi? W 1972 r. i 1976 r. (a także z oczywistych względów w 1980 r.) Związek Radziecki wygrywał przecież klasyfikację medalową.

Okazuje się jednak, że w Los Angeles Sowieci mogli obawiać się kilkupoziomowej kompromitacji, związanej ze stosowaniem dopingu. W 2016 r. światło dzienne ujrzały dokumenty potwierdzające (bo przypuszczenia i podejrzenia były od dawna), że w ZSRR systemowo podawano sportowcom środki dopingujące. Zapaśnik Andrzej Supron czy tyczkarz Władysław Kozakiewicz wspominali po latach, że znani im dobrze konkurenci z ZSRR czy NRD mieli w owym czasie nad wyraz dużo siły i energii.

Wiele wskazuje na to, że na ostatniej prostej Sowieci wystraszyli się amerykańskich kontroli antydopingowych. Te nie tylko pozbawiłyby sportowców medali, ale też postawiły sowieckich decydentów w niezwykle niekorzystnym świetle. Dlatego woleli zorganizować własną imprezę. Na zawodach Przyjaźń 1984 kontrole antydopingowe nie były zagrożeniem (któż powątpiewałby w uczciwość przyjaciela?). Radzieccy sportowcy zdobyli tam worek medali, bijąc przy tym kilkadziesiąt rekordów świata w licznych konkurencjach.

Zrobią swoje igrzyska

Niezależnie od swojej decyzji w sprawie startu w Paryżu, Rosjanie i tym razem urządzą swoje „igrzyska”. Tym razem już nie w gronie bloku wschodniego, ale państw BRICS. Sportowa integracja Rosji, Chin, Brazylii, Indii, RPA, a od tego roku również Iranu, Egiptu i Etiopii, ma już kilkuletnią tradycję, choć do tej pory była wyłącznie ciekawostką. Na ubiegłorocznych BRICS Games anonimowi gruncie rzeczy zawodnicy w wieku 19-21 lat rywalizowali w RPA w pięciu dyscyplinach. W czerwcu w Kazaniu rywalizacja ma przebiegać już w 25 sportach. Południowoafrykańska wiceminister sportu Nocawe Mafu powiedziała w czasie zeszłorocznej edycji, że Rosjanie oferują wszelką pomoc, by RPA wysłała solidną reprezentację swoich sportowców.

BRICS Games nie będzie konkurencją dla igrzysk olimpijskich. Rosjanie nie chcą siłować się z MKOl (który zresztą nie lubuje się też w siłowaniu z nimi) i nie będą dawać mu powodów, by ten dodatkowo ich karał. Stąd chociażby termin zawodów, niekolidujący z igrzyskami w Paryżu.

To będzie impreza na użytek kibiców rosyjskich i tych z krajów Rosji wciąż przyjaznych, która ma pokazać, że mimo kar MKOl wciąż są tacy, którzy z Rosją chcą rywalizować i chętnie podejmą tę rywalizację nawet na jej terytorium. Ten scenariusz przećwiczono już w ubiegłym roku: gdy Rosji odebrano letnią Uniwersjadę, zorganizowała Międzynarodowy Festiwal Sportu Uniwersyteckiego.

Gdzie w tym wszystkim sami sportowcy? Kto mógł, już się z Rosji ewakuował. Niezależny rosyjski portal Holod podliczył, że już kilkuset zawodników – od dopiero liczących na wielkie sukcesy nastolatków, po doświadczonych i utytułowanych atletów – zmieniło barwy. Anna Prakaten wiosłuje dla Uzbekistanu, Sardana Trifimowa biega dla Kirgistanu, a kitesurfer Michaił Nowikow zdobywa laury dla Vanuatu. Kto możliwości barw nie miał albo nie chciał mieć, musi czekać na decyzję Kremla.

A ta w najmniejszym stopniu nie będzie brała pod uwagę dobra sportowców. Skoro jednak trudno będzie wykorzystać propagandowo ich sukcesy sportowe, można spróbować wykorzystać ich brak.