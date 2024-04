790. dzień wojny. O co chodzi z tą bronią atomową i dlaczego Duda się pospieszył

US Navy / Flickr CC by 2.0

Propozycja Andrzeja Dudy, by włączyć Polskę w program „nuclear sharing”, ma ten feler, że nie została uzgodniona z rządem. A to rząd ma narzędzia do prowadzenia solidnej analizy „za” i „przeciw”, a zwłaszcza do wysondowania Amerykanów w tej sprawie.