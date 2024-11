Rosja przeholowała. Wystrzeliła pocisk naładowały strachem przed III wojną światową

Cokolwiek to było – rosyjska Rubież czy jakiś jej irański lub północnokoreański odpowiednik – rakieta nie miała zniszczyć Dniepru. Jej głównym celem było wywołanie strachu przed III wojną światową. Rosja zastosowała klasyczny overkill: przesadę przekraczającą próg desperacji. Jak do tego podejdzie Zachód, Kijów i Donald Trump?

Rosja przekroczyła kolejną czerwoną linię, jedną z ostatnich, jakie zostały. Użycie w walce pocisku balistycznego przeznaczonego do przenoszenia głowic jądrowych nie zdarzyło się do tej pory w historii konfliktów zbrojnych. Nie ma absolutnej pewności, czy była to broń rosyjska, choć najczęściej typuje się pocisk RS-26 Rubież, który miał być wystrzelony z poligonu rakietowego Kapustin Jar pod Astrachaniem. To z niego odbywają się czasem ćwiczebne starty pocisków balistycznych dużego zasięgu.

Ten pocisk został kilka lat temu skierowany do technologicznej „zamrażarki”, co nie znaczy, że na potrzeby „operacji specjalnej” nie mógł zostać rozmrożony. Innymi kandydatami są rakiety z Iranu czy Korei Północnej – analogi Rubieży lub o niższym zasięgu. Lecz z wojskowo-prestiżowych względów wątpliwe jest, by Rosja chciała w tak demonstracyjnym ataku użyć nieswojego uzbrojenia. Po pierwsze, chodzi o techniczną gwarancję powodzenia, dużo wyższą w przypadku własnej i sprawdzonej broni. Po drugie, o wiarygodność języka odstraszania, które musi się opierać o suwerenne zasoby.

Co chce pokazać Moskwa

Kreml zdecydował się pokazać, jak wyglądałby atak nuklearny, choć broni jądrowej nie użył. Trzeba przyznać, że widok spadających na Dniepr sześciu głowic – ćwiczebnych bądź konwencjonalnych – był spektakularny. Oczywiście, gdyby były to głowice jądrowe, świetliste promienie przebijające się przez chmury byłyby ostatnim widokiem, jaki wiedzieliby mieszkańcy tego miasta.