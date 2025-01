1055. dzień wojny. Zaopatrzenie, którego nie ma, inwalidzi idący do szturmu. Czy Kreml zna prawdę o rosyjskiej armii?

Rosyjscy poborowi powołani do służby wojskowej wyjeżdżają do swoich garnizonów w Batajsku, listopad 2024 r.

Patrząc w runet, czyli rosyjskojęzyczny internet, można dojść do wniosku, że świadomość konieczności zmian zaczyna powoli docierać do rosyjskich decydentów. Może jeszcze nie do Kremla, ale do gubernatorów i do Dumy powoli już tak.