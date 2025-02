A jeśli Franciszek abdykuje. Czy Włosi odzyskają papiestwo? A może czas na Węgra

Spekulacje na temat następcy papieża Franciszka trwają już od miesięcy, głównie we Włoszech i USA. Jego choroba mocno je teraz podkręciła.

Franciszek w przeszłości nieraz sugerował gotowość do wzorowanej na Benedykcie XVI dymisji (czy też „abdykacji”), gdyby stan zdrowia zupełnie uniemożliwiał mu pełnienie obowiązków. Ciężkie zapalenie płuc u ponad 88-letniego papieża, do którego dochodzą powikłania, mocno ożywia spekulacje o faworytach zbliżającego się konklawe. Czy to z powodu przejścia Franciszka na emeryturę, czy w razie śmierci, która nie jest w Watykanie wielkim tabu, tak jak na dworach szczególnym tabu nie była przyszłość władzy po spodziewanym odejściu sędziwego króla.

Kilku amerykańskich watykanistów, którzy są bliscy tradycjonalistycznym nurtom w Kościele, już w grudniu 2024 r. uruchomiło swoisty internetowy informator o „papabili” (kandydatach na papieża), który miałby pomóc kardynałom w wyborze następcy Franciszka. Krytycy zarzucają autorom strony mieszanie funkcji informacyjnej z perswazyjną (czy wręcz propagandową), bo wyraźnie preferują kandydatów konserwatywnych, a niektórzy z nich są „papabili” chyba tylko w marzeniach tradycjonalistów dysponujących teraz prężną machiną medialną, zwłaszcza w USA.

Z drugiej strony to prawda, że choć blisko 75 proc. ze 138 kardynałów elektorów (czyli poniżej 80. roku życia wedle stanu na 25 lutego) pochodzi z nominacji Franciszka, to spora część z nich może potrzebować pomocy informacyjnej w sprawie kolegów z kolegium kardynalskiego. Stopień ich znajomości jest bodaj najniższy w nowożytnej historii Kościoła wskutek niestandardowego klucza nominacji Franciszka, który nierzadko dobierał na kardynałów biskupów w Watykanie mało znanych. Nie respektował też tradycji „diecezji kardynalskich”, których biskupi od wieków dostawali kapelusze kardynalskie niemal z automatu.