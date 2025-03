Izrael wznawia ataki w Strefie Gazy. Po raz kolejny zwyciężyła logika wojny

Po dwóch miesiącach rozejmu i braku postępów w sprawie drugiej fazy porozumienia Izrael przeprowadził w nocy z poniedziałku na wtorek rozległe ataki w Strefie Gazy. Mowa o co najmniej 220 zabitych, wśród których są kobiety i dzieci. Co oznacza ten ruch?

W nocy z poniedziałku na wtorek Izrael przeprowadził serię nalotów w Strefie Gazy, a izraelska armia i agencja bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet nazwały je „rozległymi atakami na cele terrorystyczne” Hamasu. W komunikacie podkreślono też, że uderzenia są wymierzone w cywilną i wojskową hierarchię organizacji i są następstwem „wielokrotnej odmowy uwolnienia zakładników”. „Siły Obronne Izraela uderzają obecnie w cele organizacji terrorystycznej Hamas w całej Strefie Gazy, dążąc do osiągnięcie założeń wojennych ustalonych przez przywódców politycznych, w tym uwolnienia wszystkich naszych zakładników – zarówno żywych, jak i poległych” – dodano w oświadczeniu.

Izrael zaatakował Gazę

Według pierwszych doniesień palestyńskich zaatakowano kilkadziesiąt celów w całej Gazie, co spowodowało śmierć co najmniej 220 osób, w tym dzieci. Zaatakowane miały być trzy budynki w Deir al-Balah w centralnej Gazie i cele w mieście Gaza, Rafah i Khan Junis. W obozie dla uchodźców Al-Mawasi w wyniku ataku zapaliły się namioty, pięć osób trafiło do szpitala polowego, w tym dwoje dzieci. Były to jednak wstępne relacje, media ostrożnie podawały, że liczba ofiar może wzrosnąć.

W pierwszym komunikacie Hamasu podkreślono, że „zbrodniczy Netanjahu i nazistowska okupacja syjonistyczna ponoszą pełną odpowiedzialność za konsekwencje zdradzieckiej agresji przeciwko Gazie i bezbronnym cywilom”. Hamas domaga się też, by mediatorzy pociągnęli Netanjahu „do pełnej odpowiedzialności za naruszenie porozumienia i zamach stanu przeciwko niemu”.

Wojna czy negocjacje?

Wojna wisiała w powietrzu. Premier Beniamin Netanjahu miał dwie opcje: negocjacje lub działania zbrojne. Zwyciężyła ta druga, oczekiwana przez jego polityczne zaplecze, w tym najbardziej radykalnych ministrów w jego rządzie. Na znak protestu przeciwko wynegocjowanemu w połowie stycznia zawieszeniu broni z jego gabinetu odszedł minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir, a minister finansów Becalel Smotricz zagroził tym samym, jeśli Izrael nie wznowi ataków na Hamas. Ale tak naprawdę, co od dawna podkreśla wielu ekspertów, wojna jest Netanjahu na rękę. Dzięki niej może opóźniać wzięcie odpowiedzialności za tragedię 7 października i trwać do kolejnych wyborów parlamentarnych, które mają odbyć się jesienią przyszłego roku.

W ostatnich dniach i tygodniach Netanjahu próbował czyścić sobie pole. Wymienił szefa sztabu izraelskiej armii, a w ostatnią niedzielę ogłosił, że chce zwolnić szefa Szin Betu Ronena Bara, bo – jak twierdził – „utracił do niego zaufanie”. Krytyczny wobec Netanjahu liberalny telawiwski dziennik „Haaretz” we wczorajszym artykule wstępnym napisał, że izraelski premier „kontynuuje swoją krucjatę zniszczenia i zemsty przeciwko każdej instytucji, która nie jest mu całkowicie lojalna, i każdemu urzędowi, który chce zachować niezależność i przestrzegać praworządności”. Gazeta też nie bez racji wypomniała Netanjahu, że „brak zaufania” tak naprawdę oznacza „brak lojalności” Bara, który ośmielił się prowadzić śledztwo przeciwko ludziom premiera podejrzewanym o pracę na rzecz Kataru czy krytykę polityki szefa rządu, która doprowadziła do wzmocnienia Hamasu przed atakiem 7 października. Decyzję o chęci pozbycia się Bara nazwano kolejnym krokiem przekształcenia Izraela z demokracji w autokrację, co grozi kryzysem konstytucyjnym. Do tej pory bowiem nie zdarzyło się, aby premier odwołał szefa służb przed upływem jego kadencji (Bar został powołany w 2021 r. na pięcioletnią kadencję).

Za opcją negocjacyjną opowiadała się spora część izraelskiej opinii publicznej, widząca w niej jedyną szansę na powrót 59 wciąż przetrzymywanych zakładników, z których 24 żyje. Zwolennikiem tego rozwiązania przez dłuższy czas wydawał się także Donald Trump, który podkreślał, że zgotuje Hamasowi piekło, jeśli ten nie odda uwięzionych. Ostatecznie w miniony piątek specjalny wysłannik na Bliski Wschód Steve Witkoff odrzucił ofertę Hamasu, oskarżając go o publicznie wyrażaną elastyczność, a prywatnie „całkowicie niepraktyczne żądania bez trwałego zawieszenia broni”. Amerykanie oferowali Hamasowi tzw. ofertę pomostową, polegającą na uwolnieniu części zakładników, w tym pięciu z obywatelstwem USA, w zamian za rozciągnięcie pierwszej fazy porozumienia i uwolnienie palestyńskich więźniów. Witkoff ostrzegł też, że „Hamas źle obstawia, że czas jest po jego stronie. Tak nie jest. Hamas jest w pełni świadomy terminu i powinien wiedzieć, że zareagujemy odpowiednio, jeśli ten termin minie”. Szczegółów nie podał, ale wiele wskazuje na to, że właśnie ten termin minął.

Ameryka stoi po stronie Izraela

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w Fox News, że Izraelczycy konsultowali się z administracją Trumpa przed ofensywą. „Jak jasno powiedział prezydent Trump, Hamas, Huti, Iran – wszyscy ci, którzy chcą terroryzować nie tylko Izrael, ale i Stany Zjednoczone – zobaczą cenę do zapłacenia i rozpęta się piekło” – stwierdziła Leavitt. „Huti, Hezbollah, Hamas, Iran i wspierani przez Iran terroryści powinni traktować prezydenta Trumpa bardzo poważnie, gdy mówi, że nie boi się stanąć w obronie przestrzegających prawa ludzi i USA oraz naszego przyjaciela i sojusznika Izraela” – dodała.

W sobotę Donald Trump ogłosił rozpoczęcie „rozstrzygającej i potężnej” operacji wojskowej przeciwko Huti w Jemenie, którzy od jesieni 2023 r. ponad sto razy zaatakowali statki na Morzy Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej, co zakłóciło transport na tym ważnym szlaku morskim. W niedzielę Huti ogłosili, że zaatakowali operujący na Morzu Czerwonym amerykański lotniskowiec Harry S. Truman i towarzyszące mu okręty, ostrzegli też, że będą kontynuować ataki, jeśli USA nie wstrzyma nalotów na cele w Jemenie.

Wygląda więc na to, że ponownie zwyciężyła logika wojny, której efekty w tej chwili są trudne do przewidzenia. Po ataku 7 października Izrael prowadził intensywne działania zbrojne, które doprowadziły wprawdzie do wyeliminowania przywódców Hamasu, ale nie przyniosły ostatecznego celu, jakim według założeń izraelskich polityków jest wyeliminowanie tej organizacji. Hamasowi udało się zwerbować nowych rekrutów do walki. W tej chwili nie ma też zaakceptowanego przez wszystkie strony planu na to, co miałoby stać się z Gazą po zakończeniu wojny. Wprawdzie Trump zaproponował wysiedlenie mieszkańców Gazy do Egiptu i Jordanii, a na tym miejscu zbudowanie „Riwiery Bliskiego Wschodu”, ale plan ten został odrzucony przez kraje arabskie. Izrael ma prowadzić rozmowy z kilkoma krajami afrykańskimi w sprawie wysiedlenia mieszkańców Gazy, ale nie wydaje się, by było to realną opcją. Tą najbardziej realną na razie wydaje się więc wojna oraz dalsze zniszczenia w i tak zrujnowanej Gazie.