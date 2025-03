Trump niesie pokój do Afryki? W swoim stylu. Zastosuje filozofię znaną z Ukrainy

Filozofię wchodzenia w konflikt w zamian za dostęp do metali ziem rzadkich administracja USA testowała w Ukrainie. Wiele wskazuje, że teraz uruchomi ten schemat w Afryce.

Najpierw główne elementy planszy i gracze, którzy się po niej przesuwają. Areną konfliktu jest Demokratyczna Republika Konga (DRK), największy kraj Afryki Subsaharyjskiej, kluczowy w regionie, a technologicznie rzecz ujmując – wręcz dla całej planety.

Jak wyliczają eksperci brytyjskiego think tanku Chatham House, w DRK znajduje się ok. 70 proc. światowych złóż kobaltu, niezbędnego w produkcji baterii dla samochodów elektrycznych i innych urządzeń odgrywających ważną rolę w zielonej transformacji energetycznej. Ma też ropę, drewno, złoto, miedź i tantal. Do tego leży na przecięciu ważnych szlaków handlowych i graniczy z dziewięcioma krajami, jest więc bramą do wschodniej i południowej Afryki. Trudno wyobrazić sobie ekonomiczną kontrolę tej części świata bez stabilnego przyczółka właśnie tam.

Kongo, Rwanda i surowce

Kongo trapią zarazem konflikty o różnej intensywności nieprzerwanie od trzech dekad. Na pograniczu operuje cała konstelacja organizacji militarnych z M23 na czele, rebeliancką organizacją wspieraną przez prezydenta Rwandy Paula Kagame. O nim dalej, na razie skupmy się na samym konflikcie. Krótkie podsumowanie zamieścił ostatnio amerykański Council on Foreign Relations (CFR), wskazując, że M23 wrócił do wysokiego poziomu aktywności w 2022 r. Wcześniej, od 2013 r., grupa działała w uśpieniu, nie prowadziła działań wojskowych na szeroką skalę.