1125. dzień wojny. W okopach zagościł defetyzm. Rosyjski plan B działa, Ameryka sprzyja

Trwa kolejna runda negocjacji prowadzonych przez USA. A w cieniu rozmów o pokoju wojna odbiera obrońcom wolę walki. Niestety amerykańska postawa przyspiesza ten proces.

Shahedy nocą ponownie zaatakowały, ale już nie z taką mocą. Rosjanie wysłali na ukraińskie miasta zaledwie 99 bezpilotowców, które dosięgły celów w pięciu obwodach: kijowskim, charkowskim, zaporoskim, sumskim i kirowohradzkim. Siły powietrzne zestrzeliły 57 dronów i zakłóciły 36. Miasta blisko frontu zostały też zbombardowane i ostrzelane artylerią rakietową. Bilans: czterech zabitych i trzynastu rannych cywilów, więc albo pragnienie pokoju Rosji jest coraz silniejsze, albo produkcja shahedów za słaba.

Problem „ostatniej mili”

Ukraiński sztab generalny poinformował, że w sobotę doszło do 147 potyczek, w niedzielę 118. Niemal połowa dotyczy kierunku pokrowskiego. Ukraińskim wojskom udało się odzyskać przynajmniej część wsi Sołone, co wpędziło Rosjan w niemałe kłopoty. Ci, którzy pozostali na północ od rzek Sołona i Bałka Sazonowa, są zmuszeni nosić amunicję na plecach, bo nie ma drogi, którą da się bezpiecznie przejechać. Oczywiście agresorzy nie zamierzają ustępować, podjęli więc desperacką próbę ponownego zajęcia Szewczenko, co nawet częściowo im wyszło. Problem „ostatniej mili” mogą rozwiązać już chyba tylko słynne wojskowe osły. Nieco dalej na południe, w Nadiiwce, ukraińskie wojska przesunęły się minimalnie naprzód, za to w sąsiedniej wsi Zaporiżja to agresor zdobył kilkaset metrów terenu.