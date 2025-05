1164. dzień wojny. Dlaczego motocykle są na froncie lepsze niż quady. Rosjanie zmienili taktykę

Rosjanie wprowadzili motocykle na pole walki. Początkowo wszyscy podchodzili do tego sceptycznie, potem się okazało, że taktyka jest doskonalona i przynosi coraz lepsze rezultaty.

Pierwsza majowa noc była niespokojna dla obu stron. Ok. 150 shahedów zaatakowało terytorium Ukrainy; trzy uderzyły w Kramatorsk, kilkanaście spadło na Zaporoże (29 rannych). Z kolei ukraińskie bezpilotowce wczesnym rankiem poleciały na bazy lotnicze na Krymie: Saki, Belbek i Kacza. Płoną składy paliw.

Kwiecień był pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy dynamika rosyjskich postępów wróciła do tendencji wzrostowej. To głównie efekt ofensywy w kierunku Konstantyniwki pod koniec marca – Ukraińcy stracili kontrolę nad Suchą Bałką i Kałynowem. Nie bez znaczenia był też zaskakujący atak na Kateryniwkę, no i seria natarć w kierunku Rozływu i Andrijiwki. Według ukraińskich źródeł pod okupację w kwietniu przeszło 175 km kw. terenu, więcej niż marcu (133 km kw.), dużo mniej niż w listopadzie (730). Ale dla Rosjan nie tempo podboju jest priorytetem, a straty zadawane obrońcom. Rosjanie ze swoimi stratami się nie liczą. Najważniejsze jest odebranie Ukrainie zdolności do obrony i ten cel jest powoli, acz skutecznie realizowany.

Na froncie

Ukraińskie wojska zostały praktycznie wypchnięte z obwodu kurskiego, więc można już mówić o kierunku sumskim. Rosjanie nie zatrzymali się na granicy, zajęli wioski Basiwka i Żurawka. W ostatnich dniach oddziały 83. Brygady Powietrzno-szturmowej przedarły się jeszcze dalej, dotarły do wsi Biłowody.