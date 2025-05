W Stambule bez Trumpa, Putina i Zełenskiego. I bez przełomu. Ale nie taka klapa, jak ją malują

Wbrew obawom pierwsza runda rozmów nie zakończyła się wielką klapą. Do przełomu nie doszło, lecz sukcesy są przynajmniej dwa. Pierwszy: sam fakt nawiązania bezpośredniego kontaktu. Drugi: Rosjanie ugięli się do oczekiwań Zachodu, podejmując rozmowy o zawieszeniu broni, a nie o pokoju.

Właśnie skończyła się pierwsza runda bezpośrednich rokowań rosyjsko-ukraińskich w Stambule. Negocjatorzy obu państw spotkali się w prezydenckim pałacu Dolmabahçe, aby omówić możliwość zawieszenia broni.

Rozmowy zaczęły się o godz. 13:35 czasu lokalnego i trwały nieco ponad godzinę. Wiadomo, że Rosjanie postawili warunek zawieszenia broni – wycofanie armii ukraińskiej z terytorium, które Rosja nielegalnie anektowała we wrześniu 2022 r. A więc do granic obwodów administracyjnych czterech okupowanych regionów (donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego).

Z przecieków rosyjskich dowiadujemy się, że Rosjanie przedstawili swoje stanowisko w formie ultimatum: kiedy ich delegacja zażądała wycofania sił ukraińskich z „czterech regionów Rosji” (okupowane i anektowane obwody Ukrainy), a delegacja z Kijowa odmówiła, Władimir Miedinski (szef zespołu rosyjskiego) miał powiedzieć: „Zastanówcie się. Następnym razem będzie to pięć regionów”.

Korespondent „The Economist” Olivier Carroll – powołując się na „poinformowane źródło” – donosił, że Moskwa groziła także zajęciem Charkowa i Sum. Miedinski miał przypominać doświadczenia wojny północnej: „Walczyliśmy ze Szwecją przez 21 lat. Jak długo jesteście gotowi walczyć?” – pytał stronę ukraińską. Ta uznała żądania rosyjskie za „oderwane od rzeczywistości” i jeszcze raz powtórzyła, że w odróżnieniu od Rosjan jest gotowa na zawieszenie broni bez warunków wstępnych.

Nie taka klapa

Po zakończeniu oficjalnych rozmów szefowie obu delegacji wystąpili z oświadczeniami. Przewodniczący zespołu rosyjskiego tak podsumował pierwszą rundę: ogólnie strona rosyjska jest zadowolona oraz „gotowa kontynuować kontakty”; uzgodniono wymianę więźniów w formule „tysiąc za tysiąc”; obie strony przedstawią szczegółowo swoją wizję „możliwego zawieszenia broni”. Gdy to nastąpi, negocjacje będą kontynuowane.

Lider strony ukraińskiej Rustem Umerow oświadczył, że strony omawiały „wszelkie warunki” zawieszenia broni i wymiany więźniów. Ta ostatnia nastąpi w niedalekiej przyszłości, ale na razie nie można wskazać daty. „Potencjalnie przygotowujemy spotkanie na szczeblu przywódców państw”. Dodał, że Ukraina wkrótce ogłosi program kolejnej rundy rozmów.

Wbrew obawom, pierwsza runda nie zakończyła się wielką klapą. Do przełomu nie doszło, lecz sukcesy są przynajmniej dwa. Pierwszy: sam fakt nawiązania bezpośredniego kontaktu. Drugi: Rosjanie ugięli się do oczekiwań Donalda Trumpa, Ukrainy oraz państw europejskich, podejmując rozmowy w sprawie zawieszenia broni, a nie – jak forsowali – szeroko pojętego pokoju.

Putin próbował przeforsować powrót do rozmów o kapitulacji Ukrainy. Był skłonny wznowić rozmowy tam, gdzie przerwano je wiosną 2022 r. Na stole leżał wówczas dyktat Moskwy: rezygnacja z terenów zajętych przez rosyjską armię (czytaj: zgoda na rozbiór Ukrainy), trwała neutralność Ukrainy (czytaj: de facto pozbawienie suwerenności), zrzeczenie się planów członkostwa w NATO (skazanie na dalszą agresję militarną Rosji), dymisja Wołodymyra Zełenskiego (i powrót do Kijowa namiestnika Kremla), redukcja armii do 80 tys. żołnierzy (pozbawienie zdolności do jakiejkolwiek obrony) oraz przywrócenie języka rosyjskiego (turborusyfikacja).

Stambuł 2.0 to gra na zwłokę



Rokowania wykoleił mord na cywilach w Buczy w kwietniu 2022 r. Rosjanie jednak obwiniają ówczesnego brytyjskiego premiera Borysa Johnsona, który miał odradzać Kijowowi kontynuowanie negocjacji i zamiast tego zalecał „po prostu dalej walczyć”. Z kolei władze w Kijowie obawiały się, zresztą słusznie, że Kreml nie dotrzyma warunków porozumienia, podczas gdy władze ukraińskie byłyby zobowiązane wprowadzić wymuszone zmiany do konstytucji.

Forsowany przez Moskwę Stambuł 2.0 to gra na zwłokę. „Putin gra długoterminowo i wierzy, że czas jest po jego stronie. Liczy na to, że Trump straci zainteresowanie, Amerykanie wstrzymają pomoc wojskową, co osłabi ukraińską armię” – twierdzi były ambasador USA w Rosji Michael McFaul. Nie może jednak pozwolić, żeby Donald Trump uznał, że to Kreml torpeduje jego wysiłki pokojowe. W rzeczywistości tak też jest.

Putin wzywał Kijów do bezpośrednich kontaktów, pod warunkiem że będą one powrotem do rozmów o kapitulacji Ukrainy zerwanych wiosną 2022 r. w Stambule. Dlatego do Turcji wysłał zespół w składzie bardzo zbliżonym do tego, który pertraktował poddanie się Ukrainy trzy lata temu. Na jego czele postawił – jak wtedy – Miedińskiego, swojego doradcę, byłego ministra kultury i Wielkorusa urodzonego jeszcze w radzieckiej Ukrainie. Także wiceminister obrony Aleksandr Fomin uczestniczył w rozmowach w 2022 r. Zespół rosyjskich negocjatorów otrzymał świadomie niską rangę, w odróżnieniu od negocjatorów ukraińskich, którym szefował minister obrony Rustem Umierow.

Putin unika Zełenskiego

Putin nie chce spotkania twarzą w twarz z Zełenskim. Ukraińskiego przywódcy nie uznaje za partnera i konsekwentnie kontestuje jego prawo do rządzenia. Nie jest tajemnicą, że jest gotowy na spotkanie z Zełenskim, ale wyłącznie w przypadku „publicznej kapitulacji” – co potwierdzają kremlowskie źródła dziennika „The Moscow Times”. Dopóki Kreml nie był pewien, czy w Stambule nie pojawi się Trump, krążyły spekulacje, że do Turcji miał lecieć szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oraz doradca prezydenta ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow. A zatem tandem, który prowadzi rozmowy z USA w sprawie resetu wzajemnych stosunków.

Wieczorem w środę, kiedy stało się jasne, że amerykański przywódca nie wybiera się do Turcji (przypomnijmy, rozpoczynał właśnie tournée dyplomatyczne po Bliskim Wschodzie), Kreml wydał komunikat w sprawie składu delegacji do Turcji. Potwierdzono, że Władimir Putin pozostaje w kraju, a decyzję uzasadniano szeregiem „spotkań roboczych” głowy państwa.

Trump był jednak przekonany, że Putin pojawiłby się na rozmowach w Turcji, gdyby tylko on w nich uczestniczył – powiedział reporterom na pokładzie Air Force One w drodze na Bliski Wschód. Rosyjskie media zauważyły, że Amerykanom musiało zależeć na udziale rosyjskiego prezydenta, skoro prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, wracając z Pekinu w środę wieczorem, niespodziewanie wylądował w Moskwie i namawiał swojego rosyjskiego odpowiednika do udziału w stambulskich rokowaniach.

Do Stambułu nie dotarł również Zełenski. Wprawdzie przyleciał do Turcji, ale pozostał w Ankarze, gdzie spotkał się w czwartek z prezydentem Recepem Erdoğanem, a następnie poleciał do Albanii.

Równolegle do dwustronnych rozmów odbyło się w piątek trójstronne spotkanie Ukraina-Turcja-USA. Ze strony ukraińskiej brał w nim udział minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, minister obrony Rustem Umierow; USA reprezentował sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny przedstawiciel USA gen. Keith Kellogg; natomiast gospodarzy szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan oraz szef wywiadu Ibrahim Kalin. Co ciekawe, ci ostatni uczestniczyli również w rozmowach bezpośrednich między Rosją a Ukrainą. Rosjanie natomiast nie dopuścili do nich strony amerykańskiej – przyznała agencja informacyjna Interfax.

Po pierwszej rundzie dzisiejszych rozmów kluczowym pytaniem pozostaje to, czy proces stambulski będzie kontynuowany, czy też zostanie zdominowany przez bezpośrednie rozmowy i ustalenia Trumpa z Putinem, a więc ponad głowami Ukraińców. Amerykański przywódca oświadczył, że jest gotów nawiązać bezpośrednie rozmowy z Putinem tak szybko, jak to możliwe. „Myślę, że nadszedł czas, abyśmy po prostu to zrobili” – powiedział reporterom, kończąc czterodniową wizytę na Bliskim Wschodzie.

Z pewnością ten wariant będzie forsować Kreml. Potwierdza to Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji, który skomentował w piątek, że takie spotkanie jest konieczne, ponieważ „potrzebna jest poważna rozmowa na tematy międzynarodowe, w tym kryzys ukraiński”.