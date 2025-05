Mission impossible Kosiniaka-Kamysza? Szef MON w Pentagonie po gwarancje dla Polski

Władysław Kosiniak-Kamysz będzie najwyższym rangą przedstawicielem rządu Donalda Tuska, który w Waszyngtonie – na zaproszenie gospodarza – zostanie przyjęty przez członka rządu Donalda Trumpa. Poza wymiarem kurtuazyjnym Polska ma do załatwienia z Amerykanami konkretne sprawy.

Przed wylotem nie usłyszeliśmy niczego nowego ani niespodziewanego. Władysław Kosiniak-Kamysz pochwalił się świetnymi relacjami ze swoim amerykańskim odpowiednikiem i dodał oczywiste oczywistości: polskie wydatki obronne, listę zakupów zbrojeniowych i sojusz z Ameryką, który „z dnia na dzień się umacnia”. Hasła, mniej więcej takie same jak za poprzednich rządów, to też dowód kontynuacji w polityce obronnej, w której Polska skazana jest na USA. Jednak to zrządzenie geopolityki przyjmuje nie jak wyrok, a jako wybór.

Nie oznacza to jednak, że między MON a Pentagonem nie ma spraw do załatwienia, omówienia lub choćby zasygnalizowania. Z punktu widzenia Warszawy idealnie byłoby, gdyby dało się zagwarantować nie tylko przychylność, ale i zaangażowanie Ameryki. Problem w tym, że administracja Trumpa nikomu niczego gwarantować nie chce, tym bardziej zaangażowania. A już szczególnie w Europie. Czy Kosiniak-Kamysz wybiera się w „mission impossible”?

Polska lojalna, hojna i niewybredna

Po pierwsze: warto wspomnieć, że to rewizyta. W lutym, niecały miesiąc po inauguracji Trumpa, do Warszawy przyjechał kontrowersyjny sekretarz obrony Pete Hegseth. Do tej pory był to jego jedyny przystanek na wschodniej flance NATO. Choć w przekazie dominowały jego pompki i przebieżka z żołnierzami po ośnieżonej Warszawie, to symbolicznego i praktycznego wymiaru tej wizyty nie wolno nie doceniać.