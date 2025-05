Przedwczoraj w Kaliningradzie zwodowano kolejny duży okręt desantowy – śmigłowcowiec typu 11711 „Iwan Greń”. Rosja kontynuuje program odnowy swojej floty desantowej, mimo że w czasie wojny w Ukrainie nie przeprowadzono żadnego desantu morskiego.

Rosjanie pokazali filmik ze 102. Słonimsko-Pomorskiego Pułku Zmechanizowanego Gwardii z 150. Irdycko-Berlińskiej Dywizji Zmechanizowanej Gwardii. Służą w nim żołnierze nie tylko z różnych prowincji Rosji, ale z Ghany, Kenii, Iranu, Chin, Bangladeszu i innych krajów. Językiem dowodzenia w pułku jest zapewne język migowy. Podpowiadamy: zorganizować im kurs esperanto.

Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego donosi, że Serbia dostarcza do Ukrainy duże ilości amunicji. W dostawach biorą udział bardzo liczne firmy serbskie, Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan. Wystawia się fałszywe dokumenty, by potwierdzić, że amunicja jest dostarczana do Polski albo do Czech, a w istocie przez Bułgarię i Rumunię jest kierowana do Ukrainy. Serbia to tradycyjny sojusznik Rosji w Europie, prorosyjskie sympatie są tam wciąż znaczne. Ale gdzieś na poziomie politycznym nastąpiło jakieś porozumienie, skoro Francja zgodziła się na sprzedaż myśliwców Rafale dla Serbii. Takich i innych transakcji Rosjanie nie przebiją, pozostaje im tylko zgrzytać zębami i bezsilnie zaciskać pięści. Przynajmniej na razie bezsilnie, bo Rosja jest zdeterminowana do walki z europejskimi państwami NATO.

Rosyjscy operatorzy dronów szkolą się przez polowanie na cywilne pojazdy w przygranicznej części Ukrainy. Taki pojazd jest łatwiej upolować niż wojskowy, stosujący zakłócenia i mający odpowiednie osłony. Po nabraniu doświadczenia można ruszać na front.

A intensywne walki toczą się na całym froncie. Ogłoszone prze ukraiński Sztab Generalny straty rosyjskie za ostatnią dobę to 1250 zabitych i rannych.