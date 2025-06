Gotowi na odwet? Prezydentura Trumpa na szali konfrontacji z Iranem

Krytycy ostrzegają, że eskalacja wojny z Iranem grozi astronomiczną zwyżką cen ropy, co doprowadzi do kryzysu globalnej gospodarki i ucieszy Putina. Demokratycznych przeciwników przyłączenia się USA do wojny wspomagają republikańscy izolacjoniści, jak kongresman Thomas Massie i niektórzy działacze MAGA.

Zbombardowanie irańskich instalacji nuklearnych przez amerykańskie samoloty może mieć poważne konsekwencje dla oceny prezydentury Donalda Trumpa. Przynajmniej w USA. Nie wiadomo jeszcze jakie, bo zależy to od dalszego przebiegu wydarzeń. Opozycja liczy, że przyłączenie się Ameryki do wojny Izraela będzie wiele kosztować prezydenta, a jeszcze bardziej sprzymierzoną z nim Partię Republikańską. Ale może się przeliczyć. Słuchaj też: Kim jest Ali Chamenei, najwyższy przywódca Iranu. Izrael może się srogo przeliczyć Iran odpowie W USA eksperci i komentatorzy podkreślają, że jest na razie mnóstwo znaków zapytania. Nie wiadomo, w jakim stopniu bombowcom B-2 udało się zniszczyć irańskie urządzenia do wzbogacania uranu w Isfahanie, Natanz, a zwłaszcza w najważniejszym ośrodku w Fordow. Trump powiedział w sobotę po ataku, że zostały one „totalnie” unicestwione, ale w tym samym telewizyjnym wystąpieniu oświadczył, że jeśli trzeba będzie wyeliminować dalsze zagrożenie, USA będą kontynuować ofensywę. Potwierdził to przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów generał Dan Caine. Po użyciu w Fordow aż sześciu 15-tonowych bomb penetrujących zniszczenia są tam prawdopodobnie ogromne, więc co najmniej znacznie opóźnią budowę bomb atomowych. Nie ma jednak gwarancji, że irański reżim nie będzie mógł w przyszłości kontynuować prac w tym kierunku. Podejrzewa się, że przed atakiem wywieziono najważniejsze urządzenia i materiał rozszczepialny w nieznane na razie miejsca na wschodzie kraju.