Przyszłość już tu jest. Upały niszczą południe Europy, a będzie tylko gorzej

W miniony weekend temperatury na południu Hiszpanii osiągnęły 46 st. C – o kilka więcej niż zapowiadały prognozy. W Portugalii zidentyfikowano już 15 pożarów lasów, Włochy z kolei wydały ostrzeżenia dla mieszkańców 21 miast.

46 st. C termometry pokazały w niedzielę 29 czerwca w miejscowości El Granado w okolicach Huelvy, na zachód od Sewilli. Jest to rekord pomiarów dla Hiszpanii w czerwcu, który wcześniej wynosił nieco ponad 45 st. i został zmierzony właśnie w Sewilli w 1965 r. Ta lokalizacja nie powinna dziwić, Andaluzja i graniczące z nią prowincje południa Hiszpanii są szczególnie narażone na wysokie temperatury, głównie z powodu relatywnie płaskiego ukształtowania powierzchni i niewielkiej cyrkulacji powietrza. Wspomniane 46 st. to jednak więcej, niż przewidywały prognozy pogody, sytuujące prawdopodobną temperaturę w tym regionie na poziomie 42–43 st.

Upały od Portugalii po Turcję

Sam rekord w praktyce ma jednak marginalne znaczenie. Skupianie się na nienormalnie wysokich temperaturach i falach gorąca sprawia, że opinia publiczna koncentruje się na statystykach, a nie na esencji problemu: że upał na takim poziomie jest morderczy dla ludzi. Sytuacja staje się coraz poważniejsza, bo nie da się już udawać, że katastrofa klimatyczna Europy nie dotyczy.



Widać to już dzisiaj, w ostatnim dniu czerwca, praktycznie w całej europejskiej (i nie tylko) części basenu Morza Śródziemnego. Fala gorąca rozciąga się od Portugalii aż po Turcję, nie oszczędzając po drodze praktycznie żadnego państwa. W tym pierwszym kraju w stan gotowości postawiono dodatkowe zastępy straży pożarnej, ponieważ rośnie prawdopodobieństwo pożarów. Jak informuje stacja Al Dżazira, już teraz w kraju płonie 15 osobnych obszarów zielonych, a liczba ta w najbliższych dniach najprawdopodobniej się zwiększy. W kraju żywa jest pamięć po katastrofalnym w skutkach ubiegłorocznym lecie, kiedy to przez teren Portugalii przetoczyło się ponad tysiąc pożarów, z czego 125 nadano rangę „niszczących”. Lokalne służby meteorologiczne poinformowały, że całe południe kraju znajduje się w tej chwili w stanie podwyższonego zagrożenia. W Lizbonie, gdzie temperatura w poniedziałek może dojść do 42 st., lekarze i farmaceuci radzą mieszkańcom, by ci nie wychodzili z domu w okresie największego upału.

Równie źle wygląda sytuacja we Francji, gdzie, jak wyliczają „Le Monde” i „The Guardian”, aż 84 z 96 departamentów w całym kraju znajduje się w tej chwili w strefie drugiego, „pomarańczowego” stopnia zagrożenia upałami. W dużych miastach, na czele z Paryżem, temperatura niebezpiecznie zbliża się do 40 st. Z powodu podwyższonego poziomu zanieczyszczeń oraz topiącego się asfaltu na drogach w wielu częściach kraju radykalnie obniżono dopuszczalne limity prędkości dla samochodów osobowych. Płoną też lasy, choć na razie, według informacji tamtejszego ministerstwa klimatu i transformacji ekologicznej, ogień znajduje się pod kontrolą. Nie zmienia to faktu, że ponad 100 osób zostało ewakuowanych w miniony weekend z powodu zagrożenia pożarowego. Ponad 200 szkół w całym kraju zostało w całości lub częściowo zamkniętych w poniedziałek i wtorek. Władze przestrzegają przed spędzaniem czasu na zewnątrz, kierując swoje ostrzeżenia zwłaszcza pod adresem osób starszych.

Podobne ostrzeżenia wydały we Włoszech samorządy aż 21 miast, temperatura w największych ośrodkach centrum i południa kraju – Rzymie, Neapolu, Palermo – przekracza już 32, 33 st. C. Na Sycylii pojawiają się pierwsze informacje o zagrożeniu pożarowym i przerwach w dostawie wody i energii elektrycznej. Podobne temperatury rejestruje się już także w basenie Adriatyku – termometry wskazują takie same wartości w Zagrzebiu, Budvie, Dubrowniku czy innych miastach bałkańskiego wybrzeża.

Katastrofa klimatyczna już tu jest

W całej Europie Południowej notuje się też wzrost liczby pacjentów na oddziałach ratunkowych i ostrych dyżurach. Najczęściej nadmiarowe przypadki dotyczą omdleń, problemów z krążeniem, odwodnieniem organizmu. W samych tylko Włoszech przyrost pacjentów w ostatnich kilku dniach wynosi 10 proc. w skali całego kraju. Na razie brak raportów o zgonach z powodu upałów, zapewne dlatego, że na to po prostu za wcześnie. Na całym Półwyspie Iberyjskim już od kilku lat notuje się wzrost zgonów w okresie letnim, a szacunki na temat liczb ofiar śmiertelnych fal upałów dochodzą do kilkuset, a nawet kilku tysięcy – choć oczywiście nie zawsze możliwe jest bezpośrednie przypisanie zgonu skutkom wysokich temperatur.

Wszystkie te doniesienia z krajów, które od Polski odległe są najwyżej o kilka godzin lotu lub kilkadziesiąt jazdy samochodem, przypominają informacje, które dawniej zarezerwowane były dla obszarów pozaeuropejskich. Przyzwyczailiśmy się, że o wielkich pożarach lasów pisano w kontekście Australii, Kanady, Kalifornii czy Brazylii – teraz pojawiają się w Portugalii, Chorwacji czy Grecji. Upały w Europie zaczynają się coraz wcześniej i trwają coraz dłużej, a przede wszystkim – rozprzestrzeniają się poza kraje tradycyjnie uważane za ciepłe. W poniedziałek w południe temperatura w Londynie wyniosła 31 st. – co jeszcze niedawno było niewyobrażalne, a już na pewno nie dłużej niż przez kilka godzin. Wraz z takim rozwojem sytuacji wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo klimatyzacja staje się elementem infrastruktury krytycznej – niezbędnym do przetrwania, na takich samych zasadach jak ogrzewanie w zimie. Nie mówiąc o problemach z codziennym funkcjonowaniem, przemieszczaniem się, zużyciem wody – co przecież też obciąża miejskie zasoby.

Choć zobojętnieliśmy wobec tego zjawiska, trzeba powiedzieć wyraźnie, że katastrofa klimatyczna już tu jest. Warte przypomnienia są słowa australijskiego pisarza Richarda Flanagana, piszącego również o życiu społeczeństw w cieniu zmieniającego się klimatu. Podczas niedawnej wizyty w Polsce, opowiadając o gigantycznych pożarach australijskiego buszu sprzed kilku lat, mówił, że „nie przyjeżdża wcale z Antypodów, tylko z naszej przyszłości”. Bo dokładnie to samo czeka Europę, a szerzej – całą Globalną Północ. Katastrofa klimatyczna zeszła na dalszy plan, bo świat ma inne problemy. Wojna w Ukrainie, zniszczenie liberalnego porządku przez administrację Trumpa, konflikt na Bliskim Wschodzie, proliferacja broni nuklearnej, niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji – to wszystko zagrożenia egzystencjalne, którymi zająć się trzeba natychmiast. Nie zmienia to jednak faktu, że planeta już płonie.