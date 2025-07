1249. dzień wojny. Dzisiejsza Ukraina to nowe Verdun. Front stoi w miejscu, ofensywa trwa

„Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę przez cały czas!”. Ten cytat z „Misia” najlepiej pasuje do rosyjskiej ofensywy. Czy ona trwa? Rosyjska ofensywa trwa cały czas, od kwietnia 2022 r. Ale nie taka, jaką sobie wyobrażamy.

Dmitrij Pieskow oświadczył, że bezpośrednie spotkanie obu prezydentów, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, jest bardzo mało prawdopodobne. Tym samym Rosjanie ponownie opóźniają rozmowy, działając metodą pulsacyjną: raz coś obiecują, a potem się wycofują. Przez pół roku zwodzili tak amerykańskiego prezydenta, aż ten w końcu zrozumiał, że jest robiony na szaro. Ale najbardziej zaskakujące było stwierdzenie, że takie spotkanie powinno mieć miejsce trzy miesiące temu. Zaraz, a to kto był taki nieśmiały, że tego nie zaproponował trzy miesiące temu?

Ukraińskie drony dalekiego zasięgu, do pewnego stopnia będące kopią rosyjskich Gerani 2, które są kopią irańskich Shahed 136, zaatakowały skutecznie Zakłady Elektroniczne „Signal” w Stawropolu, wywołując w nich pożar. W zakładzie tym produkuje się sprzęt walki radioelektronicznej oraz systemy radionawigacyjne.

Z kolei rosyjskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały miasto Dnipro, zabijając jedną osobę i raniąc inne. Zniszczono też budynek administracji obwodowej w Sumach.

Rosyjskie wojska przypuszczalnie zajęły wieś Nowoekonomiczne na północny zachód od Pokrowska. Kieszeń wokół Pokrowska staje się coraz ciaśniejsza i być może niedługo ukraińskie wojska będą się musiały z miasteczka wycofać, zanim zostaną złapane w pułapkę. Pomału tworzą się typowe dla działań Rosjan pola śmierci, pozwalające na zadawanie Ukraińcom ciężkich strat, kiedy są oni ostrzeliwani z trzech różnych kierunków. Rosyjskie wojska były obserwowane w kopalni Kapitalna, położonej tuż na zachód od Nowoekonomicznego. Jednocześnie rosyjska 30. Brygada Zmechanizowana Gwardii z 2. Armii Gwardii Centralnego OW zajęły wieś Żwirowe na południowy wschód od Pokrowska. Obecnie Pokrowsk pozostaje w zasięgu ognia rosyjskich moździerzy i jest praktycznie ostrzeliwany cały czas. Został niemal całkowicie opuszczony przez mieszkańców, zostało ich tam już mniej niż 500. W 2022 r. miasteczko liczyło ok. 60 tys. mieszkańców, było więc ciut większe od naszych Skierniewic.

Rosyjska 51. Armia Ogólnowojskowa, czyli dawne wojska separatystów donieckich, nacierają między Torećkiem a Mirhorodem, położonym tuż na wschód od Pokrowska. Separatyści uporczywie walczą po rosyjskiej stronie i właściwie nie zanosi się na to, by poczuli jakąkolwiek więź z resztą Ukrainy.

Na pozostałych odcinkach frontu sytuacja nie zmienia się. Nadal trwa rosyjska ofensywa, ale taka, jaką opisujemy poniżej.

Stakan z przyczepką, czyli jak wygląda ofensywa

Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie o ofensywie w wydaniu sowieckim czy rosyjskim. Najpierw wzdłuż całej linii frontu, po krótkim ostrzale artyleryjskim rusza rzut szturmowy, zwany też rzutem specjalnym. Ale żołnierze nie krzyczą radosnego „hurrraaaa!”, tylko klną siarczyście. Do ataku ruszają „sztrafniki”, czyli żołnierze karnych jednostek, idą niemal na pewną śmierć. Na pocieszenie dostali przed walką stakana z przyczepką, czyli trochę więcej niż setkę wódki i kawałek kiełbasy na zagrychę. Ich działanie nazywa się oficjalnie „rozpoznaniem walką” (razwiedka bojem), ma na celu znalezienie słabych punktów obrony. Rozpoznanie bojem jest prowadzone na kilka dni przed właściwym natarciem, przez kilka dni z rzędu, by do tego wroga przyzwyczaić. Jednocześnie plany uaktualniane są pod kątem miejsc, gdzie ruszą grupy szturmowe przełamania w dniu natarcia, które zwykle rozpoczyna się o świcie.

Z samego rana, jeszcze przed świtem, odzywa się artyleria. W pasie natarcia skoncentrowano niewiarygodną liczbę dział i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Nieznośny huk kanonady jest nie do wytrzymania, echo niesie go na 20–30 km. Ziemia drży, a żołnierze zadają sobie pytanie: czy to apokalipsa? Nie, z pewnością nie, apokalipsa nie może być aż tak potwornie głośna.

Artyleria nie cichnie, tylko jej ogień się nieco przesuwa za pierwsze linie wroga, kiedy z okopów zrywa się mnóstwo żołnierzy, do szturmu ruszają kompanie, bataliony, pułki, a nawet całe brygady. Trzy pułki upchnięto na odcinku o szerokości niecałych 5 km, żołnierze idą fala za falą, a ich natarcie prowadzą czołgi wsparcia piechoty. W czasie II wojny światowej do tego służyły głównie czołgi ciężkie oraz działa pancerne różnych typów. U Niemców nazywały się one wprost działami szturmowymi – Sturmgeschütz. Rozpoczyna się ciężka walka w okopach, lecą w ruch granaty ręczne, żołnierze strzelają do siebie z najbliższych odległości. Po ciężkich bojach udaje się oczyścić wrogie okopy, wtedy do ataku rusza drugi rzut piechoty, by od razu zająć okopy na kolejnych liniach oporu. Śmigłowce szturmowe strzelają z daleka rakiety kierowane, likwidując punkty oporu. Przylatują odrzutowce, które zrzucają znad własnych linii kierowane bomby szybujące, zaprogramowane na wykryte punkty oporu wroga, te najsilniej umocnione, których nie może ruszyć artyleria. Natrafiono na pola minowe? Podjeżdżają wozy saperskie, z gwizdem lecą ładunki wydłużone, huk wybuchu i droga oczyszczona. Na czele kolumny idą czołgi z trałami, inne czołgi z lemieszami zrównują z ziemią wrogie okopy i ziemianki razem z siedzącymi w środku żołnierzami.

Po całym dniu ciężkich walk przełamane są trzy kolejne linie obrony, na to tylko czekały manewrowe zgrupowania pancerno-zmechanizowane. Piechota wsiada do bojowych wozów piechoty i do transporterów opancerzonych i wszyscy ruszają naprzód. Na czele idą oczywiście czołgi, towarzyszą im wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych, działa samobieżne, saperzy na swoich pojazdach specjalnych, łączność i nieco zapasów na ciężarówkach, głównie amunicja i paliwo. Duże zgrupowania pancerno-zmechanizowane z silnym wsparciem wchodzą w powstały wyłom i – nie oglądając się za siebie – pędzą naprzód. Jeśli natrafią na szybko zorganizowany opór, omijają pozycje i pędzą dalej, tymi pozycjami zajmą się ci, co idą za nimi. Część z nich wychodzi na tyły walczących wojsk wroga, przecinają linię zaopatrzenia, rozjeżdżają stanowiska dowodzenia, przejmują wrogie składy, część z nich niszczą, a co się da, zabierają ze sobą. Inne zgrupowania bojowe pędzą ku ważnym punktom terenowym, głównie ku mostom oraz miejscom, gdzie nieprzyjaciel może zorganizować obronę.

Wojska nieprzyjaciela zaczynają odwrót, cofają się w szerokim pasie. Wróg ściąga odwody i próbuje organizować obronę, ale nacierające wojska wbiły się we wrogie ugrupowanie bardzo daleko. Za odchodzącymi wojskami wroga też wysyła się własne grupy bojowe, by siedzieć im na karku i nie pozwolić im się zatrzymać ani zorganizować obrony. Ta faza działań nazywa się pościgiem. W wyniku takiego natarcia zajmuje się rozległe połacie terenu, zadaje straty, część wojsk dostaje się w okrążenie i musi się poddać. Czy tak właśnie wyobrażacie sobie ofensywę? Bo my – tak.

Wojna na wyniszczenie, ofensywa pozycyjna

To, co robią Rosjanie, jest jednak całkiem inne. Rosyjska ofensywa nie jest ukierunkowana na zajmowanie terenu. Rosjanie nie chcą zdobywać Ukrainy, by tak jak Amerykanie w Iraku zmagać się z niekończącym się oporem wroga. Rosjanie chcą Ukraińców złamać, chcą ustanowić w Kijowie prorosyjskie władze, a nie ich podbić i z nimi walczyć w nieskończoność. Dlatego wybrali metodę „zamęczenia” Ukrainy na śmierć.

Tyle tylko, że i ta metoda też nie za bardzo działa. Zmagają się z Ukrainą już czwarty rok, straty ponoszą znaczące – czy w końcu będą efekty? Tego nie wiemy. Oby nie było, oby to właśnie Rosja się pierwsza rozpadła.

Rosyjska ofensywa polega na nieustannym wysyłaniu do szturmu nie armii pancernych i ogólnowojskowych, nawet nie korpusów czy dywizji liczących po kilkanaście tysięcy ludzi, a drużyn i plutonów, czyli od siedmiu do 30–40 ludzi. Czasem zaatakuje kompania złożona z plutonów pozbieranych z różnych kompanii, całe 70–110 ludzi i kilkanaście pojazdów pancernych. Często grupy szturmowe po kilkunastu motocyklistów pędzą ku ukraińskim okopom, by po wdarciu się do nich wrzucić granaty we wszystkie znalezione dziury i wystrzelać ukraińskich żołnierzy. Towarzyszą im głównie drony, czasem wspiera ich jeden lub dwa czołgi. Artyleria nie, zamiast tego prowadzi swoją wojnę na wyniszczenie wroga, ostrzeliwując miejsca, gdzie drony dostrzegły jakiś ruch. Czy to działania ofensywne? Niewątpliwie, wszak Rosjanie nieustannie atakują. Ale nie spychają Ukraińców z zajmowanych pozycji, chyba że Ukraińcy nie wytrzymają niekończącego się naporu i sami się cofną. Wówczas Rosjanie idą za nimi, żeby nie tracić z nimi kontaktu. I oczywiście atakują, atakują, atakują… Kilku, kilkunastu żołnierzy, ale wzdłuż całego odcinka frontu, po dwa, trzy razy dziennie. Raz jedni idą do ataku, a raz drudzy. Ukraińskie pozycje ożywają, by odeprzeć atak, na co czekają rosyjskie drony, od razu wpadając do okopów i polując na żołnierzy. Do kanonady przyłączają się moździerze, które również starają się skorzystać z okazji, że Ukraińcy są na zewnątrz, poza swoimi ziemiankami i lisimi norami wykopanymi na wypadek ataku dronów. Ale gdy się schowają przed moździerzami i dronami, na ich pozycję wpadają motocykliści i tam, gdzie trzeba, wrzucają granaty. Ten nieustający atak to ofensywa czy nie? Kierowniczko, czy ja palę?

Tak to właśnie wygląda. To wojna na wyniszczenie, bardzo nietypowy sposób działania. Właśnie tak wyglądała I wojna światowa, choć wówczas tego sposobu działania nie wybrano celowo. Z całych sił obie strony chciały przejść do natarcia, ale to się nie udawało. Podejmowano usilne próby przełamania wrogiej obrony, nad Sommą pod Paschendele, pod Ypres, pod Cambrai… I wszystko na nic! Wojska nie posunęły się daleko. Nie dlatego, że ktoś zdecydował się na taki sposób działania, tylko inaczej się nie dało. Jak wiadomo, doprowadziło to do upadku walczących państw, rozpadły się imperia: rosyjskie, austro-węgierskie, niemieckie, a w końcu i osmańskie, już w 1922 r. A wszystko to z powodu impasu i niemożliwości przejścia do działań manewrowych.

Z jednym wyjątkiem. Była potworna bitwa, w której niemiecki gen. Erich von Falkenhayn celowo wybrał działania zmierzające do „wykrwawienia Francuzów do białości”. Tą bitwą było Verdun. I dzisiejsza Ukraina to takie kolejne Verdun, gdzie działania na wyniszczenie są wynikiem wyboru, choć podobnie jak pod Verdun pierwotnie zostały wymuszone niepowodzeniem działań manewrowych – nieudaną próbą wtargnięcia do Kijowa.

Rosyjska ofensywa jest permanentna, raz przybiera na sile – i tak jest właśnie teraz, a raz słabnie, gdy nie ma odpowiednich warunków. Najczęściej są to błotno-deszczowe pory jesienna i wczesnowiosenna. Zimą też nie zawsze można prowadzić nękające ataki, ale kiedy tylko jest to możliwe, rosyjscy żołnierze do tych ataków ruszają. A wraz z nimi roje dronów.

Tak to mniej więcej wygląda. Jednak w pewnym momencie, kiedy ukraińskie wojsko będzie już dostatecznie osłabione, Rosjanie przypuszczalnie powtórzą swój rajd na Kijów. Jednak zrobią to, kiedy zaistnieją ku temu warunki, czyli kiedy Ukraińcy nie będą mieli się już siły bronić, kompletnie wyczerpani wojną. Dlatego taka ofensywa będzie całkiem inna i znów dojdzie do działań manewrowych. Chyba że w Rosji zacznie się walka o władzę, na co czekamy z niecierpliwością. Tak się bowiem składa, że wojna na wyniszczenie wyniszcza obie strony.