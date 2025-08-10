Reklama
Agnieszka Zagner
Agnieszka Zagner
Świat

Hamas mógłby zaszachować Izrael i zakończyć tę wojnę. Dlaczego tego nie robi?

10 sierpnia 2025
Palestyńczycy szukają pomocy w ciężarówkach, które wjechały do Gazy przez Izrael. Bajt Lahija w północnej części Strefy Gazy, 10 sierpnia 2025 r. Palestyńczycy szukają pomocy w ciężarówkach, które wjechały do Gazy przez Izrael. Bajt Lahija w północnej części Strefy Gazy, 10 sierpnia 2025 r. Dawoud Abo Alkas / Reuters / Forum
Beniamin Netanjahu zamiast negocjacji wybrał kontynuację wojny. Temu ma służyć zajęcie miasta Gaza i dalsza presja na Hamas. Sam Hamas mógłby go zaszachować. Gdyby tylko chciał.

Wojna trwa od 23 miesięcy, w Strefie Gazy w zasadzie nie da się już normalnie żyć. Trudno uznać za normalność stłoczenie ponad 2 mln Palestyńczyków na skraweczku ziemi, 14 proc. terytorium. Przed wojną Gaza była jednym z najbardziej przeludnionych miejsc na świecie (prawie 6 tys. osób na metr kwadratowy; dla porównania: w Polsce 125), w tej chwili wskaźniki wybiły poza skalę. Nie ma już uniwersytetów, pól uprawnych, w pełni funkcjonujących szpitali, 80 proc. szkół, a nawet całych miast, które zostały obrócone w ruiny.

Nie ma też dość jedzenia, leków, sprzętu, nawet wody pitnej. Życie stało się tutaj po prostu nie do zniesienia – dystrybucja pomocy humanitarnej w ramach Gaza Humanitarian Foundation to dziś parodia tego, jak taki system powinien funkcjonować. Centra dystrybucyjne otwierane są na kilka, kilkanaście minut i bez uprzedzenia. W chaosie ludzie nie są w stanie bezpiecznie uzyskać wsparcia i wrócić do miejsca schronienia. Do teraz zginęło ok. 1,4 tys. osób szukających pożywienia. W sobotę informowano o śmierci 15-latka, który zginął przez paczkę z pomocą zrzuconą z powietrza. W Gazie wszystko jest dosłownie postawione na głowie. Mimo to wojna trwa i trwać będzie, bo tak chce premier Beniamin Netanjahu i jego prawicowy rząd. To jedna strona medalu.

Czytaj też: Nawet słowa giną w Gazie, Izrael jest bezwzględny. Nie ma już białych całunów, żeby zakryć ciała

Decyzja w rękach Hamasu?

Ogłoszony w piątek plan przejęcia kontroli nad miastem Gaza oznacza jeszcze więcej wojny i jeszcze większy kryzys humanitarny, co do tego nie ma wątpliwości. Bo gdzie miałoby się udać ponad milion Palestyńczyków?

Izraelski rząd wyznaczył symboliczną datę ewakuacji miasta: 7 października, w drugą rocznicę wybuchu wojny. Hamas brutalnie wtedy zaatakował, zabił ponad 1,2 tys. ludzi i wziął 250 zakładników. Tamtego Hamasu już nie ma, nie ma regularnych oddziałów, dobrze uzbrojonych i przede wszystkim skoordynowanych. Izrael wybił właściwie do nogi przywódców Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, wszystkich, którzy jakkolwiek przyczynili się do uderzenia sprzed dwóch lat.

Dziś Hamas to w zasadzie papierowy tygrys – głos jego przedstawicieli dociera z zagranicy, gdzie mieszkają formalni przywódcy, jak Musa Abu Marzuk, Chalid Maszal czy Chalil al-Haja. I w tym sensie nadal jest na świecie ktoś, kto może podejmować decyzje w imieniu organizacji.

Netanjahu nie chce negocjować, wybrał siłę. Wprawdzie wciąż twierdzi, że jego celem jest odzyskanie zakładników, ale wojskowi wątpią, czy da się to zrobić, jeszcze bardziej zaciskając kleszcze wokół Gazy. Innym, wciąż podtrzymywanym, celem Netanjahu jest rozbrojenie Hamasu i uniemożliwienie mu kontroli nad enklawą w przyszłości.

Słowem: gdyby Hamas oddał wszystkich zakładników, złożył broń, a jego bojownicy dobrowolnie opuścili Gazę (pod warunkiem oczywiście, że znajdą się państwa, jak w przeszłości, gotowe ich przyjąć), spełniłby żądania Izraela, wytrącając mu z ręki argumenty. Gdyby porwani wrócili do domu, Netanjahu mógłby ogłosić obiecane „całkowite zwycięstwo” w tej wojnie. Paradoksalnie skorzystałby też Hamas – jako ta strona, która de facto zakończyła konflikt i przyniosła ulgę 2 mln Palestyńczyków.

Czytaj też: Gaza, wielki cmentarz i wielki głód. Netanjahu robi, co chce

Bliski Wschód: jak przerwać spiralę śmierci

Oczywiście taka decyzja miałaby też drugie dno – skoro można spełnić żądania Izraela od ręki i zakończyć wojnę, to dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? Dlaczego Hamas pozwolił na przedłużające się cierpienia ludności cywilnej? Odpowiedź jest dość prosta: tak jak dla Netanjahu – dla Hamasu to również polityka. Wojną terroryści osiągnęli kilka ważnych celów: zwrócili uwagę świata na tzw. sprawę palestyńską (coraz więcej państw uznaje lub zamierza uznać Palestynę), zadali cios normalizacji stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską, uwolnili ok. 2 tys. palestyńskich więźniów, czym zaznaczyli swoją rolę jako „prawdziwych obrońców Al-Aksy”, a przede wszystkim zszargali międzynarodową reputację Izraela. Mniejsza o koszty.

Gdyby Hamas naprawdę troszczył się o Palestyńczyków, mógłby przerwać tę spiralę śmierci. Zapewne tego nie zrobi, chociaż w dotychczasowych negocjacjach najważniejszym dla niego warunkiem było zakończenie wojny. W pewnym sensie może to zrobić jednostronnie, nie oglądając się na Izrael i Beniamina Netanjahu. Jeśli naprawdę tego chce.

Agnieszka Zagner

Agnieszka Zagner

Absolwentka nauk politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W „Polityce” od 1999 r., początkowo w dziale politycznym, dziś redaktorka serwisu Polityka.pl, gdzie odpowiada za sprawy międzynarodowe. Autorka bloga Orient Express poświęconego sprawom Bliskiego Wschodu. Jej wywiady, reportaże i analizy dotyczą głównie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także skutków wojen w regionie. Jej rozmówcami są znani politycy i eksperci, ale i zwykli ludzie żyjący w strefach ogarniętych konfliktem. W przeszłości współpracowała ze „Słowem Żydowskim”. Prywatnie miłośniczka kotów i dobrych filmów. Zwłaszcza o kotach.
Więcej na ten temat
Reklama

Warte przeczytania

Czytaj także

null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Nauka

W Nowej Kachowce zmienił się mikroklimat. Rosjanie wysadzili zaporę, tego nie przewidzieli

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce wywołało najpoważniejszą katastrofę środowiskową nowożytnej Europy. I uruchomiło wielki przyrodniczy eksperyment.

Jędrzej Winiecki
29.07.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Kraj

Prezydent nie wszystkich Polaków. Nawrocki pozuje na mocarza, grozi nam paraliż państwa

Pojawił się znikąd i trafił na szczyt. To będzie zapewne najbardziej konfrontacyjna prezydentura ze wszystkich dotychczasowych, której skutkiem może być paraliż państwa. Tylko czy Karol Nawrocki faktycznie jest mocarzem, na jakiego pozuje?

Rafał Kalukin
06.08.2025
null
Ludzie i style

Komu przeszkadza Dino, komu przeszkadza Wilanów

Najwyraźniej bardzo łatwo nienawidzi się Warszawę. Nie zawsze zasłużenie, ale czasem sama się prosi.

Michał R. Wiśniewski
01.08.2025
null
Społeczeństwo

Abp Jędraszewski w Krakowie trzyma się mocno. A elita Watykanu pomaga

Kościół jest instytucją hierarchiczną. Ryba psuje się od głowy i od wyznaczenia głowy Kościoła krakowskiego powinno się zacząć jego uzdrawianie.

Adam Szostkiewicz
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
null
Społeczeństwo

Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Jesteśmy świadkami jednej z największych rewolucji społecznych ostatnich lat. Leki takie jak semaglutyd (Ozempic, Wegovy) lub tirzepatyd (Mounjaro, Zepbound) okazały się – wreszcie? – skuteczne w walce z otyłością. I już zmieniają świat: od półek sklepowych po relacje intymne.

Paweł Walewski
01.07.2025
null
Społeczeństwo

Kanał z tym tunelem. Centrum Łodzi stoi na ruchomych piaskach, końca nie widać

Drążenie tunelu kolejowego pod łódzkim śródmieściem mieli przeczekać dwa tygodnie w hotelach. A odkąd opuścili swoje mieszkania, właśnie mija dziesięć miesięcy. Końca nie widać, bo prace na budowie całkowicie stanęły.

Marcin Piątek
23.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną