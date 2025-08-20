Nocą doszło do eksplozji koło miejscowości Osiny na zachód od Łukowa. Co dokładnie spadło na polu kukurydzy i wybuchło tak, że poleciały szyby w okolicznych domach?

Siergiej Ławrow powiedział właśnie ciekawą rzecz: „Nie było celem Rosji zajęcie Krymu, Donbasu ani innych regionów Ukrainy. (...) Celem militarnym Rosji jest »ochrona« narodu ukraińskiego przed ukraińskim rządem. (...) Rosja chce ustanowić kontrolę polityczną nad całą Ukrainą, a nie tylko przejmować poszczególne regiony, np. Doniecczyznę”. Piszemy to od dawna, ale kiedy mówi to minister spraw zagranicznych Rosji, to ma jakiś inny wydźwięk.

Ławrow stanowczo też odrzucił jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wszelkie ustalenia zagrażające Rosji są nie do przyjęcia. Czy zagrażają Rosji gwarancje udzielenia pomocy niepodległemu państwu w razie agresji? Przecież jeśli Rosja nie zamierza na nie napaść, to nic, ale to nic jej nie zagraża.

Pod Tokmakiem eksplodował skład paliw, przypuszczalnie urządzony w cysternach kolejowych na torach. Płonie cały skład stojący bez lokomotywy, część cystern wybuchła i się poprzewracała. Tokmak to węzeł w południowej części Ukrainy, okupowanej przez Rosjan, niedaleko Melitopola. Ukraińskie drony zniszczyły też dwa składy amunicji pod miejscowością Biłokurakyne w obwodzie ługańskim, który jest niemal w całości zajęty przez wroga.

Rosyjski krążownik atomowy „Admirał Nachimow” opuścił stocznię Siewmasz w Siewierodwińsku i wyszedł na próby po remoncie trwającym... 26 lat. Od 1999 r.! No troszkę się zeszło. A narzekamy na remonty polskich linii kolejowych...

Ukraińska Gwardia Narodowa kończy likwidować wrogie włamanie w rejonie Dobropola. Rosjanie koncentrują siły w pobliżu wsi Połtawka i Wołodymyriwka.