Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Świat

1274. dzień wojny. Dron pod Łukowem to nie mógł być sabotaż. A i papierosy tak nie wybuchają

20 sierpnia 2025
Policja zabezpiecza pole w Osinach, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt, 20 sierpnia 2025 r. Policja zabezpiecza pole w Osinach, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt, 20 sierpnia 2025 r. Kacper Pempel / Reuters / Forum
Nocą doszło do eksplozji koło miejscowości Osiny na zachód od Łukowa. Co dokładnie spadło na polu kukurydzy i wybuchło tak, że poleciały szyby w okolicznych domach?
Lech Mazurczyk

Siergiej Ławrow powiedział właśnie ciekawą rzecz: „Nie było celem Rosji zajęcie Krymu, Donbasu ani innych regionów Ukrainy. (...) Celem militarnym Rosji jest »ochrona« narodu ukraińskiego przed ukraińskim rządem. (...) Rosja chce ustanowić kontrolę polityczną nad całą Ukrainą, a nie tylko przejmować poszczególne regiony, np. Doniecczyznę”. Piszemy to od dawna, ale kiedy mówi to minister spraw zagranicznych Rosji, to ma jakiś inny wydźwięk.

Ławrow stanowczo też odrzucił jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wszelkie ustalenia zagrażające Rosji są nie do przyjęcia. Czy zagrażają Rosji gwarancje udzielenia pomocy niepodległemu państwu w razie agresji? Przecież jeśli Rosja nie zamierza na nie napaść, to nic, ale to nic jej nie zagraża.

Pod Tokmakiem eksplodował skład paliw, przypuszczalnie urządzony w cysternach kolejowych na torach. Płonie cały skład stojący bez lokomotywy, część cystern wybuchła i się poprzewracała. Tokmak to węzeł w południowej części Ukrainy, okupowanej przez Rosjan, niedaleko Melitopola. Ukraińskie drony zniszczyły też dwa składy amunicji pod miejscowością Biłokurakyne w obwodzie ługańskim, który jest niemal w całości zajęty przez wroga.

Rosyjski krążownik atomowy „Admirał Nachimow” opuścił stocznię Siewmasz w Siewierodwińsku i wyszedł na próby po remoncie trwającym... 26 lat. Od 1999 r.! No troszkę się zeszło. A narzekamy na remonty polskich linii kolejowych...

Ukraińska Gwardia Narodowa kończy likwidować wrogie włamanie w rejonie Dobropola. Rosjanie koncentrują siły w pobliżu wsi Połtawka i Wołodymyriwka.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
