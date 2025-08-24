Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Świat

1278. dzień wojny. Czy Ukraina może uderzyć Rosję w sam nerw? Łatwo nie będzie, trzeba inaczej

24 sierpnia 2025
Prezydent Rosji Władimir Putin Prezydent Rosji Władimir Putin Alexander Kazakov / AFP / East News
Jak się okazuje, Donald Trump na czas rozmów z Władimirem Putinem wstrzymał możliwość atakowania obiektów w Rosji amerykańskim uzbrojeniem. Teraz na to zezwolił. Ale czy to coś zmieni?
Lech Mazurczyk

Rosyjski resort spraw zagranicznych znów podkreślił, że na razie nie ma mowy o spotkaniu Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Można się było spodziewać, że Rosjanie będą sabotować proces pokojowy. Tymczasem wiceprezydent J.D. Vance stwierdził, że USA uzyskały od Rosji koncesje, czyli że Moskwa zeszła z żądań. Zamiast czterech obwodów (jeden z nich ma już praktycznie w całości, ługański) teraz chce tylko donieckiego. Czyli z żądań kosmicznie nie do spełnienia zeszli do żądań nie do spełnienia, bo Ukraińcy w zamian za mgliste obietnice nie wycofają się z umocnionych pozycji obronnych.

Nie wiadomo też, na jakiej podstawie J.D. Vance twierdzi, że Rosja nie chce już ustanawiać marionetkowego rządu w Kijowie, skoro ta cały czas powtarza, że do tego dąży (trzeba zlikwidować „pierwotne przyczyny konfliktu”). Co są warte rosyjskie obietnice, to Amerykanie powinni już wiedzieć. Wszak załatwili spotkanie Putina z Zełenskim, prawda?

Według państw bałtyckich i Finlandii Rosjanie zwiększają intensywność zakłócania GPS do tego stopnia, że nad Bałtykiem nie można już na tym polegać. W przypadku 85 proc. lotów nad wschodnim Bałtykiem załogi odebrały błędne wskazania. To samo dotyczy zapewne wschodniej Polski, ale u nas się tego nie ujawnia. Pamiętamy za to „uciekające drony” w rejonie trójmiasta i Zatoki Gdańskiej.

Rosyjscy jeńcy potwierdzają, że egzekucje Ukraińców są wykonywane na rozkaz wyższych przełożonych. Skala zależy od jednostki, nie jest więc dziełem przypadku. To zorganizowana zbrodnia wojenna, a nie spontaniczna oddolna akcja żołnierzy, którym „puściły nerwy”.

    Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

    Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
