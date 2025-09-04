Nawrocki z Trumpem rozmawiał długo. Ale czy tę wizytę można uznać za sukces?

Media amerykańskie nie poświęcają wizycie Nawrockiego wiele miejsca. Przebiegała w cieniu ostrego konfliktu politycznego w USA wokół ujawnienia tzw. kartoteki Epsteina.

Przebywający z roboczą wizytą w USA prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Obaj wygłosili obiecujące oświadczenia i deklaracje dotyczące amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Polski. Natomiast nic nowego nie usłyszeliśmy w sprawie polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie.

To była pierwsza po inauguracji w sierpniu zagraniczna podróż Nawrockiego. Politycy rozmawiali – bez tłumaczy – dłużej, niż dzieje się to zazwyczaj przy okazji przyjazdów do Waszyngtonu liderów obcych państw. Na spotkaniu z Trumpem obecni byli m.in. dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, poseł PiS Adam Bielan i szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Już powitanie prezydenta RP przez Trumpa na trawniku przy południowym wejściu do Białego Domu obrazowało serdeczne stosunki łączące obu przywódców. W czasie powitania nad Białym Domem przeleciały w formacji „Missing Man” („Zaginiony człowiek”) myśliwce F-16 i F-35, co było hołdem dla polskiego pilota F-16 Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie. Nawrocki podziękował za ten niezwykły gest.

Stałe bazy USA w Polsce?

Na zwyczajowo otwartym dla mediów początku spotkania w Białym Domu prezydenta USA zapytano, czy wojska amerykańskie pozostaną w Polsce (z jego administracji płynęły sygnały, że ich liczba w Europie może zostać zmniejszona). „Myślę, że tak. Możemy tam nawet rozmieścić więcej żołnierzy, jeśli (Polacy – przyp. red.) tego będą chcieli” – odpowiedział. Prezydent Nawrocki odniósł się do tej sprawy na briefingu dla polskich mediów po zakończeniu rozmów z Trumpem przy drzwiach zamkniętych.

„Donald Trump dał gwarancje bezpieczeństwa Polski. Powiedział, że wojska amerykańskie zostaną (na jej terytorium – przyp. red.)” – oświadczył. I dodał, że z prezydentem USA „rozmawiał również o rozszerzeniu tego kontyngentu”, co ma się stać tematem dyskusji między amerykańskim sekretarzem obrony Pete’em Hegsethem a Sławomirem Cenckiewiczem. Zapytany, czy rozmawiał także z gospodarzem o obecności wojsk amerykańskich w Polsce w stałych bazach, Nawrocki odpowiedział: „Widzę na to poważne szanse”. W Polsce stacjonuje obecnie ok. 10 tys. amerykańskich żołnierzy, niemal wszyscy na zasadzie rotacyjnej.

Na otwartym dla dziennikarzy początku rozmów prezydenta USA pytano o starania dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie, w tym zapowiedzi nałożenia sankcji na Rosję. Odpowiedział, że „w ciągu najbliższych dni porozmawia z Putinem” i „wtedy będzie dokładnie wiedział, co zrobi”. Powtarza to samo od kilku tygodni, nie reagując na sugestie, że powinien zastosować mocniejsze środki nacisku. Kiedy korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski przypomniał mu o tym, prezydent USA wyraźnie się zdenerwował. „Czy powiedziałbyś, że nakładanie sankcji wtórnych na Indie, największego nabywcę (ropy – red.) poza Chinami, to brak działań? A jeszcze nie przeszedłem do drugiej i trzeciej fazy. Jeśli mówisz, że nie ma żadnych działań, to powinieneś sobie znaleźć inną pracę!” – oświadczył.

Trump nałożył 50-proc. cła na import z Indii, ale żadnych nowych ceł na Chiny. Indie nadal kupują ropę z Rosji, tyle że po niższych cenach.

Wizyta w cieniu afery

Na briefingu dla polskich mediów Nawrockiego pytano, czy nalegał, by Trump ostrzej potępił Putina i agresję na Ukrainę. „Zapewniam, że w sposób jednoznaczny potwierdziłem, że nie można ufać Putinowi. Polska ma złe doświadczenia z Rosją” – odpowiedział prezydent RP. Oświadczył także, że przyjechał do Waszyngtonu „również jako głos całej Europy Środkowej”, a „w tym kontekście ważna jest inicjatywa Trójmorza”, poparta przez Trumpa.

Podkreślił poza tym, że ważnym tematem rozmowy było bezpieczeństwo energetyczne Polski, która kupuje od USA skroplony gaz (LNG) i zachęca amerykańskie firmy do inwestowania w reaktory atomowe w naszym kraju.

Na koniec Nawrocki poinformował, że dostał od Trumpa zaproszenie na szczyt państw G20 w Miami w przyszłym roku. Polska nie jest formalnie członkiem grupy najsilniejszych gospodarczo państw.

Prezydent RP zaprosił Trumpa do Polski. Termin wizyty nie został jeszcze ustalony.

Media amerykańskie nie poświęcają wizycie Nawrockiego wiele miejsca. Przebiegała w cieniu ostrego konfliktu politycznego w USA wokół ujawnienia tzw. kartoteki Epsteina, czyli dokumentów o przestępstwach seksualnych finansisty Jeffreya Epsteina, z którym bliskie stosunki towarzyskie utrzymywali m.in. były prezydent Bill Clinton oraz Donald Trump przed objęciem władzy. Podczas otwartego dla mediów spotkania amerykańscy dziennikarze zasypywali prezydenta USA pytaniami głównie na ten temat.

Okoliczności wizyty potwierdziły smutny fakt zimnej wojny między nim a rządem premiera Donalda Tuska. Wbrew historii poprzednich wizyt polskich prezydentów w Białym Domu i tradycji dyplomatycznych Nawrockiemu nie towarzyszył minister spraw zagranicznych ani nawet nikt z wiceministrów. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski chciał wziąć udział w spotkaniu prezydenta z Trumpem, ale biuro prezydenta RP nie wyraziło zgody.

We wtorek, na życzenie biura prezydenta RP, na lotnisku w bazie lotniczej Andrews Nawrockiego nie witał kierujący ambasadą RP w Waszyngtonie chargé d’affaires Bohdan Klich. Niektóre prawicowe media w Polsce kłamliwie skomentowały to jako rzekomy wyraz pogardy rządu Tuska dla prezydenta. Konflikt w Polsce został zauważony w amerykańskich mediach, które twierdzą, że nie rokuje on dobrze powodzeniu polskiej dyplomacji.

Dla „Polityki” zabrakło miejsca

We wtorek w Miami na Florydzie Sikorski spotkał się z sekretarzem stanu Marco Rubio. Po spotkaniu powiedział polskim mediom, że ma nadzieję na udaną wizytę prezydenta. O jej sukcesie, jak to określił, będzie można mówić, jeśli administracja USA zwiększy amerykańską obecność militarną na wschodniej flance NATO, czyli m.in. w Polsce.

Obsługę wizyty prezydenta zapewniało kilkudziesięciu dziennikarzy, w większości przybyłych razem z nim z kraju. Decydujące o akredytacji biuro prezydenta nie udzieliło jej korespondentom „Gazety Wyborczej” i „Polityki”. Odmowę wytłumaczono „ograniczoną ilością miejsc”.